    EPAM Systems Aktie leidet unter Verkäufen - 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die EPAM Systems Aktie bisher Verluste von -11,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EPAM Systems Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    EPAM Systems ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Softwareentwicklung und digitale Plattformen spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie Accenture und Infosys. EPAMs Alleinstellungsmerkmal ist seine Fähigkeit, komplexe digitale Transformationsprojekte erfolgreich umzusetzen.

    EPAM Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Die EPAM Systems Aktie notiert aktuell bei 128,05 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -11,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,45  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,59 %, geht es heute bei der EPAM Systems Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von EPAM Systems mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,44 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die EPAM Systems Aktie damit um -16,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EPAM Systems eine negative Entwicklung von -29,97 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    EPAM Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,45 %
    1 Monat -31,30 %
    3 Monate -18,44 %
    1 Jahr -42,63 %

    Informationen zur EPAM Systems Aktie

    Es gibt 55 Mio. EPAM Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,42 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,55 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,44 %.

    EPAM Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EPAM Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EPAM Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EPAM Systems

    -16,07 %
    -21,67 %
    -34,44 %
    -23,72 %
    -52,13 %
    -62,80 %
    -61,93 %
    +1.056,04 %
    ISIN:US29414B1044WKN:A1JS9Q



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
