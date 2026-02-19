ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Ottobock auf 81 Euro - 'Buy'
- DB senkt Kursziel Ottobock 86→81€; Buy weiter.
- Zwei starke Quartale seit IPO; 2026 Momentum++
- Management: 2026 konservativ, Aufwärtschance!!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 57,95 auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +27,15 %/+71,82 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 81 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ottobock. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.