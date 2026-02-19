DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 290 auf 321 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 32,27EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.