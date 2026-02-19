Verteidigungsministerium
Keine konkreten Planungen für mehr F-35
- Keine konkreten Planungen für weitere F-35 nun
- 35 F-35 bestellt, ersetzen Tornado und Nuklear
- Mehrkäufe als FCAS-Backup Abhängigkeit problem
BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium hat sich zurückhaltend zu Berichten über eine mögliche Bestellung weiterer Tarnkappenjets in den USA geäußert. "Es gibt derzeit keine konkreten Planungen und keine politische Entscheidung für die Beschaffung weiterer F-35", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Die Bundesregierung hat in den USA bisher 35 der F-35 bestellt. Sie sollen die überalterte Tornado-Flotte der Luftwaffe ablösen, mit denen Deutschland Kapazitäten für den Einsatz von Atomwaffen bereithält. Dieses Abschreckungskonzept der sogenannten nuklearen Teilhabe sieht vor, dass Nato-Verbündete im Verteidigungsfall Zugriff auf US-Atomwaffen haben.
Eine Bestellung weiterer F-35, die von Lockheed Martin gebaut werden, in den USA gilt als ein Weg, um bei einem Scheitern oder Zusammenstreichen des gemeinsam mit Frankreich geplanten Luftkampfsystems der Zukunft (FCAS) kurzfristig auf dem jetzigen Stand der Technologie für Einsatzbereitschaft zu sorgen. Allerdings gibt es sicherheits- und industriepolitische Bedenken gegen eine größere Abhängigkeit von den USA./cn/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 553 auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 127,86 Mrd..
Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lockheed Martin - 894648 - US5398301094
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lockheed Martin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
...so sehe ich es auch. Dieses sind halt keine Aktien für schnelle traden.
Lockheed meldete für das dritte Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,95 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 6,35 US-Dollar um 9,4 %.
Lockheed M eröffnet neue Anlage für Hyperschallwaffen.