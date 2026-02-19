Trump will Treibhausgase für harmlos erklären: Der Rechtsstreit beginnt!

US-Klimaschutzorganisationen klagen gegen Pläne der Regierung von Präsident Donald Trump, die Treibhausgase für unproblematisch erklären wollen, wie die dpa berichtet. Die zentrale Rechtsgrundlage, welche die Regierung kippen möchte, soll damit von den Klimaschutzorganisationen geschützt werden. Das Bündnis, welches aus 17 Umwelt- und Gesundheitsorganisationen besteht, wirft der Umweltbehörde EPA und ihrem Leiter Lee Zeldin in der Klageschrift vor, rechtswidrig zu handeln, so die Umweltorganisation Earthjustice.

Demnach will die EPA ihre langjährige wissenschaftliche Feststellung zurücknehmen, wonach Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Diese ist die entscheidende Grundlage, dass ihr Ausstoß nach dem Luftreinhaltegesetz reguliert werden darf. Auch strich die EPA Abgasnormen für Verbrennerfahrzeuge, weil diese angeblich "nutzlos" seien.