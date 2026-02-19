    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Klimaklage gegen Trump

    Trump will Treibhausgase für harmlos erklären: Der Rechtsstreit beginnt!

    Umweltschutz vs. Trump: 17 Organisationen wehren sich gegen geplante Lockerungen bei Treibhausgasen. Das steckt dahinter.

    Trump will Treibhausgase für harmlos erklären: Der Rechtsstreit beginnt!
    US-Klimaschutzorganisationen klagen gegen Pläne der Regierung von Präsident Donald Trump, die Treibhausgase für unproblematisch erklären wollen, wie die dpa berichtet. Die zentrale Rechtsgrundlage, welche die Regierung kippen möchte, soll damit von den Klimaschutzorganisationen geschützt werden. Das Bündnis, welches aus 17 Umwelt- und Gesundheitsorganisationen besteht, wirft der Umweltbehörde EPA und ihrem Leiter Lee Zeldin in der Klageschrift vor, rechtswidrig zu handeln, so die Umweltorganisation Earthjustice.

    Demnach will die EPA ihre langjährige wissenschaftliche Feststellung zurücknehmen, wonach Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Diese ist die entscheidende Grundlage, dass ihr Ausstoß nach dem Luftreinhaltegesetz reguliert werden darf. Auch strich die EPA Abgasnormen für Verbrennerfahrzeuge, weil diese angeblich "nutzlos" seien. 

    An der Klage, die am Mittwoch vor einem Bundesberufungsgericht in Washington eingereicht wurde, beteiligen sich unter anderem die American Public Health Association und die American Lung Association. Hana Vizcarra, leitende Anwältin bei Earthjustice äußerte sich dazu und sagte, dass die Umweltbehörde ihren Kernauftrag aufgebe, nämlich die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen: "Klimaverschmutzung schadet unserer Gesundheit, unserem Wohlergehen und unserer Wirtschaft - und die EPA ist verpflichtet, diese schädlichen Emissionen zu kontrollieren."

    Die Wissenschaft geht inzwischen davon aus, dass die im Pariser Klimaabkommen angestrebte maximale Erderwärmung von 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit mindestens befristet überschritten wird, und zwar schon spätestens zu Beginn der 2030er Jahre. Die drastischen Folgen wären mehr und heftigere Stürme, Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren die vergangenen zehn.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 71,71EUR auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.


