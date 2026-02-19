    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHMS Bergbau AktievorwärtsNachrichten zu HMS Bergbau
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    HMS Bergbau übernimmt südafrikanisches Bergbauunternehmen – Top-Deal!

    HMS Bergbau stärkt ihr Afrika-Engagement: Mit der Mehrheitsübernahme von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika treibt der Konzern seine integrierte Kohlestrategie voran.

    HMS Bergbau übernimmt südafrikanisches Bergbauunternehmen – Top-Deal!
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau AG übernimmt über ihre Tochter HMS Bergbau Africa (Pty.) Ltd. 75 % der Anteile an dem südafrikanischen Bergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid (HRV); Übernahme vom südafrikanischen Ministerium genehmigt.
    • HRV verfügt über eine Abbaulizenz für metallurgische Kohle in der Provinz KwaZulu‑Natal auf über 18.600 Hektar; die Mine ist derzeit vorübergehend stillgelegt und soll reaktiviert werden.
    • Geplanter Produktionsstart im Tagebau im 2. Quartal 2026 mit zunächst rund 200.000 Tonnen pro Jahr (verarbeitetes Endprodukt).
    • Mittelfristig zusätzlich Untertagebau mit weiteren ca. 450.000 Tonnen pro Jahr geplant, sodass das Gesamtvolumen bis zu 650.000 Tonnen jährlich erreichen kann.
    • Vor Ort wird eine neue Aufbereitungsanlage errichtet; ein weiteres großes Kohlevorkommen wird vermutet und HMS hat Optionen gesichert, um bei Bestätigung die Fördermengen zu erhöhen.
    • Erwarteter positiver Effekt auf das Konzern‑EBITDA bereits ab Geschäftsjahr 2026 im einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich; Transaktion sichert HMS volle Abnahme‑ und Vermarktungsrechte und erweitert die Wertschöpfungskette über reinen Rohstoffhandel hinaus.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,66 % im Minus.


    HMS Bergbau

    -0,66 %
    -1,72 %
    -1,30 %
    -10,68 %
    +333,33 %
    ISIN:DE0006061104WKN:606110





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HMS Bergbau übernimmt südafrikanisches Bergbauunternehmen – Top-Deal! HMS Bergbau stärkt ihr Afrika-Engagement: Mit der Mehrheitsübernahme von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika treibt der Konzern seine integrierte Kohlestrategie voran.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     