HMS Bergbau übernimmt südafrikanisches Bergbauunternehmen – Top-Deal!
HMS Bergbau stärkt ihr Afrika-Engagement: Mit der Mehrheitsübernahme von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika treibt der Konzern seine integrierte Kohlestrategie voran.
- HMS Bergbau AG übernimmt über ihre Tochter HMS Bergbau Africa (Pty.) Ltd. 75 % der Anteile an dem südafrikanischen Bergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid (HRV); Übernahme vom südafrikanischen Ministerium genehmigt.
- HRV verfügt über eine Abbaulizenz für metallurgische Kohle in der Provinz KwaZulu‑Natal auf über 18.600 Hektar; die Mine ist derzeit vorübergehend stillgelegt und soll reaktiviert werden.
- Geplanter Produktionsstart im Tagebau im 2. Quartal 2026 mit zunächst rund 200.000 Tonnen pro Jahr (verarbeitetes Endprodukt).
- Mittelfristig zusätzlich Untertagebau mit weiteren ca. 450.000 Tonnen pro Jahr geplant, sodass das Gesamtvolumen bis zu 650.000 Tonnen jährlich erreichen kann.
- Vor Ort wird eine neue Aufbereitungsanlage errichtet; ein weiteres großes Kohlevorkommen wird vermutet und HMS hat Optionen gesichert, um bei Bestätigung die Fördermengen zu erhöhen.
- Erwarteter positiver Effekt auf das Konzern‑EBITDA bereits ab Geschäftsjahr 2026 im einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich; Transaktion sichert HMS volle Abnahme‑ und Vermarktungsrechte und erweitert die Wertschöpfungskette über reinen Rohstoffhandel hinaus.
