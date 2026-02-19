    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kindergeld soll ohne Antrag automatisch ausgezahlt werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Automatisches Kindergeld ab 03.2027 für Kinder
    • Schrittweise: Erstkind ab Nov 2027 automatisch
    • Voraussetzung: Staat kennt Konto durch Elster.
    Kindergeld soll ohne Antrag automatisch ausgezahlt werden
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Familien sollen künftig automatisch Kindergeld bekommen, ohne es aktiv beantragen zu müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Finanzminister Lars Klingbeil vorgelegt. "Dann können Eltern nach der Geburt voll und ganz für ihr Baby da sein, statt sich mit unnötigem Papierkram herumzuschlagen", sagte der SPD-Chef und Vizekanzler.

    In einem ersten Schritt sollen voraussichtlich im März 2027 Eltern profitieren, die bereits mindestens ein älteres Kind haben. Das Geld für das Neugeborene soll dann automatisch an die Person ausgezahlt werden, die auch bisher Kindergeld in der Familie bekommt. Ab November 2027 soll das Verfahren ohne extra Antrag dann auch für Eltern funktionieren, die ihr erstes Kind bekommen.

    Voraussetzung ist unter anderem, dass der Staat die Kontoverbindung der Eltern schon kennt. Diese kann man zum Beispiel beim Steuerportal Elster melden. Das Kindergeld beträgt unabhängig vom Einkommen der Eltern aktuell 259 Euro pro Monat und Kind.

    Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt, für 17,57 Millionen Kinder./tam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kindergeld soll ohne Antrag automatisch ausgezahlt werden Familien sollen künftig automatisch Kindergeld bekommen, ohne es aktiv beantragen zu müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Finanzminister Lars Klingbeil vorgelegt. "Dann können Eltern nach der Geburt voll und ganz für ihr Baby da sein, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     