DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Während die jüngste Kursdynamik auf ein erfolgreicheres Jahr in klinischer und kommerzieller Hinsicht hindeute, umfassten die für den Pharmakonzern relevanten Ereignisse 2026 seines Wissens nach nur entscheidende Studienergebnisse für Bepirovirsen/Camlipixant sowie die Markteinführung von Blenrep/Exdensur, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 25,65EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

