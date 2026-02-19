Online-Boom und Rekordzahlen: Walmart setzt neue Maßstäbe

Der Gewinn je Aktie nach GAAP belief sich auf 0,53 US-Dollar, während der bereinigte Wert 0,74 US-Dollar erreichte. Belastend wirkte sich ein Nettoverlust von 0,21 US-Dollar je Aktie aus Beteiligungen und sonstigen Investments aus.

Der US-Handelsriese Walmart hat im vierten Quartal kräftig zugelegt und Umsatz wie Ergebnis deutlich gesteigert. Die Erlöse kletterten auf 190,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,6 Prozent entspricht beziehungsweise 4,9 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Noch dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis, das um 10,8 Prozent zulegte und bereinigt um 10,5 Prozent stieg.

30 Milliarden US-Dollar für eigene Aktien

Zusätzliche Impulse für die Aktie liefert ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 30 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hebt der Konzern die jährliche Dividende auf 0,99 US-Dollar je Aktie an. Dennoch verlor die Aktie vorbörslich nach Veröffentlichung der Ergebnisse 2,9 Prozent und notierte bei 122,95 US-Dollar (Stand 13:15 Uhr MEZ).

Im Gesamtjahr erzielte Walmart einen Umsatz von 713,2 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 4,7 Prozent beziehungsweise 5,1 Prozent auf währungsbereinigter Basis entspricht. Das operative Ergebnis stieg um 1,6 Prozent und bereinigt um 5,4 Prozent, womit es schneller wuchs als der Umsatz.

E-Commerce und Werbung als Wachstumstreiber

Besonders stark wuchs das digitale Geschäft: Der globale E-Commerce-Umsatz stieg um 24 Prozent, getragen von Abhol- und Lieferangeboten aus den Filialen sowie vom Marktplatzgeschäft. Parallel dazu beschleunigte sich das Werbegeschäft deutlich. Weltweit stiegen die Werbeerlöse um 37 Prozent, und im Gesamtjahr kletterten sie unter Einbeziehung des übernommenen Unterhaltungselektronikherstellers VIZIO um 46 Prozent auf nahezu 6,4 Milliarden US-Dollar. Walmart Connect in den USA steigerte seine Erlöse um 41 Prozent.

Auch die wiederkehrenden Einnahmen gewinnen an Bedeutung. Die Mitgliedsbeiträge erhöhten sich weltweit um 15,1 Prozent, während die vergleichbaren Umsätze in den USA um 4,6 Prozent zulegten. Die Bruttomarge verbesserte sich um 13 Basispunkte, insbesondere dank der Entwicklung im US-Geschäft.

John Furner, Präsident und CEO von Walmart, ordnet die Entwicklung strategisch ein: "Das Tempo des Wandels im Einzelhandel beschleunigt sich. Das ist spannend. Und unsere Finanzergebnisse zeigen, dass wir diesen Wandel nicht nur begrüßen, sondern sogar anführen. Für unsere Kunden und Mitglieder ist die Zukunft schnell, bequem und personalisiert."

Solider Ausblick für 2027

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Walmart ein Umsatzwachstum zwischen 3,5 und 4,5 Prozent in Aussicht. Das bereinigte operative Ergebnis soll um 6,0 bis 8,0 Prozent steigen. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird in einer Bandbreite von 2,75 bis 2,85 US-Dollar erwartet. Damit signalisiert der Konzern trotz eines herausfordernden Umfelds weiteres profitables Wachstum.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion