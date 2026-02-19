BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein Gesetzesentwurf der italienischen Regierung, der noch vom Parlament gebilligt werden müsse, sehe ab 2026 und für einen Zeitraum von zwei Jahren höhere Steuern für Energiekonzerne vor, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Am meisten wären davon Terna und Italgas betroffen. Dagegen sollte dies sich bei Snam und Enel weniger auswirken. Für Enel rechnet Kubicki mit jährlich rund 100 Millionen Euro, was für seine Ergebnisschätzungen (EPS) einem Risiko von 1,4 Prozent entspreche./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 8,893EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.





