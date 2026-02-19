    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Ziel für Douglas auf 11,70 Euro - 'Neutral'

    • UBS senkt Kursziel Douglas 12,50→11,70 Neutral
    • Analyst sieht keine Grundlage für Positivstory
    • Schwacher Luxusmarkt; GCC-Expansion gefährdet.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 11,24 auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um +4,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -3,00 %/+41,09 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 11,70 Euro


