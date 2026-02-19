XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 20,96 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,01 %.

Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0400 %.