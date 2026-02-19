    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXTB Spolka Akcyjna AktievorwärtsNachrichten zu XTB Spolka Akcyjna
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader (FOTO)

    XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) - Laut der alljährlichen Kundenumfrage des Deutschen
    Kundeninstituts (DKI) ist XTB der "beste CFD-Broker 2026" in Deutschland. "Wir
    freuen uns sehr über diese Auszeichnung, sagt sie doch aus, dass wir die beste
    Wahl für aktive Trader und Daytrader sind", erklärt Jens Chrzanowski,
    Deutschland-Chef des Online-Brokers. Aktive Trader handeln oft mehrmals am Tag,
    halten eine Position manchmal nur Minuten oder Stunden und wollen sowohl auf
    steigende als auch auf fallende Kurse an der Börse setzen können. Mit CFDs
    finden sie ein Hebelprodukt, das diese Eigenschaften auf sich vereint. Anders
    als Aktien oder ETFs, die üblicherweise über Monate, Jahre und Jahrzehnte
    gehalten werden, sind CFDs konzipiert für das schnelle und aktive Reagieren an
    den Finanzmärkten.

    Der Wettbewerb für CFD-Handel in Deutschland ist enorm groß, manche
    Marktbeobachter sprechen vom wettbewerbsintensivsten Markt in Europa. Deshalb
    ermitteln unabhängige Quellen jährlich in breiten Kundenumfragen, welcher Broker
    von der Qualität, den Kosten, dem Service und den technischen Möglichkeiten am
    meisten Zuspruch findet.

    Seit mehr als 10 Jahren ermittelt das Deutsches Kundeninstitut, kurz DKI, zum
    Jahresanfang die besten Broker aus der Kategorie CFD, die vor allem aktivere
    Anleger und Trader nutzen. In der aktuellen Ausgabe wurde XTB mit der höchsten
    Punktezahl aller verglichenen Broker bewertet.

    "Gerade das noch junge Jahr 2026 hat gezeigt, wie schnell es bei einzelnen
    Aktien, Indizes oder Rohstoffen wie Gold hoch- und runtergehen kann an den
    Börsen", erläutert Jens Chrzanowski. "Diese sich schnell bewegenden Märkte -
    Börsianer sprechen von einer hohen Volatilität - lieben und suchen aktive
    Trader. Mit CFDs kann, anders als bei Aktien oder ETFs, auch auf fallende Kurse
    gesetzt werden, und dank des eingebauten Hebeleffekts bei CFDs werden die
    Handelsergebnisse multipliziert."

    Neben Optionsscheinen und Hebelzertifikaten sind CFDs in Deutschland als
    Instrument für besonders flexibel handelnde Anleger seit mehreren Jahrzehnten
    etabliert. Anders als für Zertifikate oder Optionsscheine gibt es aber bei CFDs
    speziell auf diesen Bereich ausgerichtete Broker. Hier stellt der Broker die
    Liquidität, die (meist) kostenlose Handelsplattform für professionellen Handel
    und ermöglicht aktives Trading.

    "Gut 20 Broker sind in Deutschland im Bereich CFDs aktiv", sagt Chrzanowski
    weiter. "Zuverlässigkeit, stabile Technik, guter Kundenservice und natürlich
    günstige Preise unterscheiden sich von Broker zu Broker. Dass XTB in diesem
    starken Wettbewerbsumfeld nach 2025 auch 2026 so gut von der Kundschaft bewertet
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

    Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 20,96 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

    XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0400 %.

    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader (FOTO) Laut der alljährlichen Kundenumfrage des Deutschen Kundeninstituts (DKI) ist XTB der "beste CFD-Broker 2026" in Deutschland. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, sagt sie doch aus, dass wir die beste Wahl für aktive Trader und Daytrader …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     