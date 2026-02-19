XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader (FOTO)
Foto: adobe.stock.com
Berlin (ots) - Laut der alljährlichen Kundenumfrage des Deutschen
Kundeninstituts (DKI) ist XTB der "beste CFD-Broker 2026" in Deutschland. "Wir
freuen uns sehr über diese Auszeichnung, sagt sie doch aus, dass wir die beste
Wahl für aktive Trader und Daytrader sind", erklärt Jens Chrzanowski,
Deutschland-Chef des Online-Brokers. Aktive Trader handeln oft mehrmals am Tag,
halten eine Position manchmal nur Minuten oder Stunden und wollen sowohl auf
steigende als auch auf fallende Kurse an der Börse setzen können. Mit CFDs
finden sie ein Hebelprodukt, das diese Eigenschaften auf sich vereint. Anders
als Aktien oder ETFs, die üblicherweise über Monate, Jahre und Jahrzehnte
gehalten werden, sind CFDs konzipiert für das schnelle und aktive Reagieren an
den Finanzmärkten.
Der Wettbewerb für CFD-Handel in Deutschland ist enorm groß, manche
Marktbeobachter sprechen vom wettbewerbsintensivsten Markt in Europa. Deshalb
ermitteln unabhängige Quellen jährlich in breiten Kundenumfragen, welcher Broker
von der Qualität, den Kosten, dem Service und den technischen Möglichkeiten am
meisten Zuspruch findet.
Seit mehr als 10 Jahren ermittelt das Deutsches Kundeninstitut, kurz DKI, zum
Jahresanfang die besten Broker aus der Kategorie CFD, die vor allem aktivere
Anleger und Trader nutzen. In der aktuellen Ausgabe wurde XTB mit der höchsten
Punktezahl aller verglichenen Broker bewertet.
"Gerade das noch junge Jahr 2026 hat gezeigt, wie schnell es bei einzelnen
Aktien, Indizes oder Rohstoffen wie Gold hoch- und runtergehen kann an den
Börsen", erläutert Jens Chrzanowski. "Diese sich schnell bewegenden Märkte -
Börsianer sprechen von einer hohen Volatilität - lieben und suchen aktive
Trader. Mit CFDs kann, anders als bei Aktien oder ETFs, auch auf fallende Kurse
gesetzt werden, und dank des eingebauten Hebeleffekts bei CFDs werden die
Handelsergebnisse multipliziert."
Neben Optionsscheinen und Hebelzertifikaten sind CFDs in Deutschland als
Instrument für besonders flexibel handelnde Anleger seit mehreren Jahrzehnten
etabliert. Anders als für Zertifikate oder Optionsscheine gibt es aber bei CFDs
speziell auf diesen Bereich ausgerichtete Broker. Hier stellt der Broker die
Liquidität, die (meist) kostenlose Handelsplattform für professionellen Handel
und ermöglicht aktives Trading.
"Gut 20 Broker sind in Deutschland im Bereich CFDs aktiv", sagt Chrzanowski
weiter. "Zuverlässigkeit, stabile Technik, guter Kundenservice und natürlich
günstige Preise unterscheiden sich von Broker zu Broker. Dass XTB in diesem
starken Wettbewerbsumfeld nach 2025 auch 2026 so gut von der Kundschaft bewertet
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie
Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 20,96 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,01 %.
Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..
XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0400 %.
