    Ottobock weiter stabilisiert nach jüngsten Schwankungen

    • Ottobock-Aktie stabilisiert, +5,6% im SDax (↑)
    • Kursziel 86→81 gesenkt, ~40% Potenzial bei 58€
    • Konservative 2026-Prognose; Aufwärts-Potenzial
    AKTIE IM FOKUS - Ottobock weiter stabilisiert nach jüngsten Schwankungen
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ottobock haben sich am Donnerstag nach ihren heftigen Schwankungen vor zwei Tagen im Zuge der Quartalszahlen weiter stabilisiert. Am frühen Nachmittag lagen sie im SDax vorne mit plus 5,6 Prozent.

    Analyst Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research senkte zwar sein Kursziel von 86 auf 81 Euro, dieses liegt damit aber immer noch um etwa 40 Prozent über dem aktuellen Kurs von gut 58 Euro.

    Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale verzeichnet, so Friedrichs. Er rechnet damit, dass sich die positive operative Dynamik 2026 fortsetzen wird. In der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Überraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18.064 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +27,15 %/+71,82 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ottobock. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und Bewertung von Ottobock: Sorge, dass nach Ende der Lock‑up‑Frist und wegen schwachem Ausblick der Kurs weiter fallen könnte; Kritik an hoher IPO‑Bewertung und hoher Marktkapitalisierung (KGV ~74) sowie an bereinigten Zahlen; Bedenken wegen 80% Anteils von Näder und niedriger Eigenkapitalquote; einige sprechen von Einstiegen bei deutlich tieferen Kursen (z. B. ~40 €, fairer Preis ~15 €), andere nutzten Stop‑Loss/verkauften.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.

    dpa-AFX
