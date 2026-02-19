Ottobock weiter stabilisiert nach jüngsten Schwankungen

Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale verzeichnet, so Friedrichs. Er rechnet damit, dass sich die positive operative Dynamik 2026 fortsetzen wird. In der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Überraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18.064 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +27,15 %/+71,82 % bedeutet.