    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech-Tochter ZenaDrone leitet Green-UAS-Zertifizierungsverfahren für ZenaDrone 1000 ein und stärkt damit ihre Chancen im US-Verteidigungssektor und im öffentlichen Beschaffungswesen

    ZenaTech-Tochter ZenaDrone leitet Green-UAS-Zertifizierungsverfahren für ZenaDrone 1000 ein und stärkt damit ihre Chancen im US-Verteidigungssektor und im öffentlichen Beschaffungswesen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, (19. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone das offizielle Antragsverfahren für eine Green UAS-Zertifizierung (für unbemannte Luftfahrtsysteme) für seine Drohne ZenaDrone 1000 (ZD1000) eingeleitet hat. Das Vorzeigeprodukt von ZenaDrone ist eine für schwere Lasten ausgelegte KI-Drohnenplattform, die mehrere Funktionen erfüllt und nach erfolgreicher Zertifizierung für eine mögliche Aufnahme in zugelassene Beschaffungsprogramme für Ankäufe durch das US-Kriegsministerium (DoW) und die US-Regierung vorgesehen ist.

     

    „Die Einleitung des Antragsverfahrens für eine Green UAS-Zertifizierung für unsere Drohne ZenaDrone 1000 ist ein entscheidender Schritt zum weiteren Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen mit dem Verteidigungssektor und der Regierung der Vereinigten Staaten“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Sichere und NDAA-konforme Drohnensysteme werden zunehmend zu einem Grunderfordernis im bundesweiten Beschaffungswesen. Mit dem Durchlaufen des Green UAS-Zertifizierungsverfahrens für unsere Drohne ZD1000 bringen wir unsere Schwerlastplattform auf den Weg, um im Rahmen von Verteidigungsmissionen kritische Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) sowie Transportaufgaben zu übernehmen. Mit der Einleitung dieses Antragsverfahrens stellen wir einmal mehr unser Bekenntnis zu Cybersicherheit, Lieferkettenintegrität und innovationsgetriebenen Lösungen im Einklang mit US-amerikanischen Sicherheitsanforderungen unter Beweis.“

     

    Die Green UAS-Zertifizierung ist ein Compliance- und Cybersicherheits-Rahmenwerk, das von der AUVSI – dem führenden Handelsverband für die Branche der unbemannten Systeme – in Zusammenarbeit mit dem US-Kriegsministerium entwickelt wurde. Sie stellt sicher, dass Drohnen keine Bauteile von ausländischen Gegenspielern beinhalten und den strengen Standards für Cybersicherheit, Datenschutz und Lieferkettenintegrität entsprechen. Das Green UAS-Zertifizierungsverfahren soll im Rahmen der jüngsten Dekrete (Executive Orders) entsprechend gestrafft werden, um raschere Genehmigungen zu ermöglichen. Dies wird den Weg für eine bessere Angleichung der Green UAS-Zertifizierung an die Blue UAS-Zertifizierung ebnen, für die erstere eine Grundvoraussetzung darstellt. Die Blue UAS-Zertifizierung baut insofern auf der Green UAS-Zertifizierung auf, als sie eine höhere Sicherheit für missionskritische Verteidigungseinsätze gewährleistet. Sie ermöglicht eine effizientere DoW-Beschaffung, raschere Auftragserteilungen sowie die Verwendung in sensiblen und klassifizierten Betriebsumgebungen und stellt sicher, dass zertifizierte Plattformen für Einsätze auf Verteidigungs- und Bundesebene absolut vertrauenswürdig sind.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech-Tochter ZenaDrone leitet Green-UAS-Zertifizierungsverfahren für ZenaDrone 1000 ein und stärkt damit ihre Chancen im US-Verteidigungssektor und im öffentlichen Beschaffungswesen Vancouver, British Columbia, (19. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     