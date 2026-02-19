ZenaTech-Tochter ZenaDrone leitet Green-UAS-Zertifizierungsverfahren für ZenaDrone 1000 ein und stärkt damit ihre Chancen im US-Verteidigungssektor und im öffentlichen Beschaffungswesen

Vancouver, British Columbia, (19. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone das offizielle Antragsverfahren für eine Green UAS-Zertifizierung (für unbemannte Luftfahrtsysteme) für seine Drohne ZenaDrone 1000 (ZD1000) eingeleitet hat. Das Vorzeigeprodukt von ZenaDrone ist eine für schwere Lasten ausgelegte KI-Drohnenplattform, die mehrere Funktionen erfüllt und nach erfolgreicher Zertifizierung für eine mögliche Aufnahme in zugelassene Beschaffungsprogramme für Ankäufe durch das US-Kriegsministerium (DoW) und die US-Regierung vorgesehen ist.

„Die Einleitung des Antragsverfahrens für eine Green UAS-Zertifizierung für unsere Drohne ZenaDrone 1000 ist ein entscheidender Schritt zum weiteren Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen mit dem Verteidigungssektor und der Regierung der Vereinigten Staaten“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Sichere und NDAA-konforme Drohnensysteme werden zunehmend zu einem Grunderfordernis im bundesweiten Beschaffungswesen. Mit dem Durchlaufen des Green UAS-Zertifizierungsverfahrens für unsere Drohne ZD1000 bringen wir unsere Schwerlastplattform auf den Weg, um im Rahmen von Verteidigungsmissionen kritische Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) sowie Transportaufgaben zu übernehmen. Mit der Einleitung dieses Antragsverfahrens stellen wir einmal mehr unser Bekenntnis zu Cybersicherheit, Lieferkettenintegrität und innovationsgetriebenen Lösungen im Einklang mit US-amerikanischen Sicherheitsanforderungen unter Beweis.“

Die Green UAS-Zertifizierung ist ein Compliance- und Cybersicherheits-Rahmenwerk, das von der AUVSI – dem führenden Handelsverband für die Branche der unbemannten Systeme – in Zusammenarbeit mit dem US-Kriegsministerium entwickelt wurde. Sie stellt sicher, dass Drohnen keine Bauteile von ausländischen Gegenspielern beinhalten und den strengen Standards für Cybersicherheit, Datenschutz und Lieferkettenintegrität entsprechen. Das Green UAS-Zertifizierungsverfahren soll im Rahmen der jüngsten Dekrete (Executive Orders) entsprechend gestrafft werden, um raschere Genehmigungen zu ermöglichen. Dies wird den Weg für eine bessere Angleichung der Green UAS-Zertifizierung an die Blue UAS-Zertifizierung ebnen, für die erstere eine Grundvoraussetzung darstellt. Die Blue UAS-Zertifizierung baut insofern auf der Green UAS-Zertifizierung auf, als sie eine höhere Sicherheit für missionskritische Verteidigungseinsätze gewährleistet. Sie ermöglicht eine effizientere DoW-Beschaffung, raschere Auftragserteilungen sowie die Verwendung in sensiblen und klassifizierten Betriebsumgebungen und stellt sicher, dass zertifizierte Plattformen für Einsätze auf Verteidigungs- und Bundesebene absolut vertrauenswürdig sind.