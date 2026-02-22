    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbbott Laboratories AktievorwärtsNachrichten zu Abbott Laboratories

    +4.444.344%, 3 Aktien & Dividenden: Aus $180 machte diese Sekretärin $7.200.000

    Sie lebte in einem kleinen Häuschen, ging zu Fuß – und hielt drei Abbott-Aktien eisern und reinvestierte die Dividende. Erst nach ihrem Tod kam heraus, was aus 180 US-Dollar geworden war.

    Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung Photo

    Es klingt wie ein Märchen aus der frühen Zeit der Börse – und genau deshalb trifft es Anleger bis heute: Im Jahr 1935 kaufte eine junge Sekretärin drei Aktien ihres Arbeitgebers, Abbott Laboratories. Preis: 60 US-Dollar je Anteilschein. Gesamtinvestment: 180 US-Dollar.

    Ihr Name ist Grace Groner. Sie war kein Wall-Street-Genie und suchte auch nicht das "Trading"-Adrenalin. Ihr Plan war fast schon beleidigend simpel: Sie hielt die Aktien ihr ganzes Leben lang und legte jede Dividende wieder an. Die wahre Geschichte kann auf der Firmenwebsite von Abbott nachgelesen werden.

    Während draußen Krisen und Umbrüche tobten, gab es drinnen eine Konstante: Abbott zahlte seit mehr als 100 Jahren Quartalsdividenden. Zudem erhöht das Unternehmen seit über 50 Jahren in Folge die Dividende, zuletzt um 7,3 Prozent auf 59 Cent je Quartal. Während viele Privatanleger den nächsten Hype jagen, jagte Groner nur eines: Zeit.

    Doch der eigentliche Thriller beginnt erst am Ende: Als Groner im Jahr 2010 im Alter von 100 Jahren starb, ahnte kaum jemand, dass sie reich war. Sie lebte in einem kleinen Häuschen. Als ihr Auto gestohlen wurde, kaufte sie sich kein neues, sondern ging zu Fuß. Selbst im hohen Alter soll sie mit dem Rollator noch ihren Garten gepflegt haben. Nichts an ihrem Alltag sah nach Millionen aus.

    Dann die Überraschung: Aus drei Aktien wurden durch Aktiensplits und das konsequente Reinvestieren der Dividenden über 100.000 Abbott-Aktien. Wert: rund 7,2 Millionen Dollar. Durch Splits erhöhte sich die Stückzahl, durch Dividendenkäufe noch weiter – und irgendwann arbeitet jedes Quartal für dich.

    Drei schnelle Lehren aus drei Aktien:

    • Zeit schlägt Timing. Nicht der perfekte Einstieg, sondern die Länge der Strecke entscheidet.

    • Dividenden sind Treibstoff. Wer sie wieder anlegt, stapelt Rendite auf Rendite.

    • Langweilig ist oft genial. Geduld wirkt – nur eben nicht über Nacht.

    Und Groner? Sie behielt das Geld nicht. Sie hatte eine Stiftung gegründet und ihr gesamtes Vermögen vermacht, um Studierenden ihres Lake Forest College Praktika, Auslandsaufenthalte und Service-Projekte zu ermöglichen – ein Vermächtnis, das bis heute „zinst“.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



