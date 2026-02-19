Centralis beschleunigt Wachstumskurs

Das Centralis Portfolio umfasst damit fünf stabilisierte Assets und sechs laufende Projekte, mit insgesamt 734 Serviced Apartment Einheiten.

Die Centralis Immobilien Gruppe blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen setzte seinen dynamischen Wachstumskurs konsequent fort und realisierte erfolgreich fünf Ankäufe von Hospitality Assets in Bestlagen von deutschen A- und B-Städten, mit einem Gesamtvolumen von ca. 175 Millionen Euro.

Für das Jahr 2026 sicherte sich Centralis zudem bereits eine exklusive Pipeline an weiteren Assets mit einem Gesamtvolumen von noch einmal über 175 Millionen Euro und über 400 zusätzlichen Einheiten.

Die Projekte werden allesamt bis Mitte 2028 fertiggestellt und operativ sein – ein Großteil bereits vorher. Ab Fertigstellung sind die kernsanierten oder neu errichteten Assets regelmäßig 20 Jahre vermietet (double net, indexiert) und entsprechen einem core plus-Profil.

Die stark skalierende Plattform soll mittelfristig das größte Portfolio von Serviced Apartments in Europa halten und sukzessive einem breiteren professionellen Investorenpublikum zugänglich gemacht werden.

„Das aktuelle Wachstum sorgt dafür, dass wir unsere ehrgeizige strategische Wachstumsplanung von Mitte 2025, zum Zeitpunkt des Einstiegs unseres Partners ActivumSG, bereits deutlich vorzeitig erreichen werden. Ungeachtet dessen soll das Wachstum weitergehen. Der Fokus liegt auf Bestlagen in A- und B-Städten und modernen, technologiebasierten Betreiberkonzepten, denn Urbanisierung und Digitalisierung sind die zentralen Werttreiber zukunftsfähiger Portfolien. Wir sehen am Markt zahlreiche spannende Opportunitäten und unser Team ist hochmotiviert an die Erfolge des letzten Jahres anzuknüpfen“, erläutert Dr. Fabian Vieregge, Co-CEO und Mitgründer von Centralis.

Ausbau strategischer Partnerschaften – Umsetzungsstärke bewiesen

Neben dem Gewinn von ActivumSG, einem der größten unabhängigen Immobilieninvestmentmanager in Europa, als neuem Hauptgesellschafter von Centralis zur Jahresmitte 2025 konnten auch andere strategische Partnerschaften weiter intensiviert werden. So setzt Centralis nach dem erfolgreichen Baubeginn des Projekts Breite Gasse in Nürnberg für die Baumaßnahme in der Paul-Heyse-Straße in München erneut auf apoprojekt als Baupartner.

Auch auf Betreiberseite verfügt der Hospitality-Spezialist über enge Kontakte zu den marktführenden Betreibern. So wurde etwa das Projekt in der Pionierstraße in Düsseldorf erfolgreich und plangemäß fertiggestellt und an Limehome übergeben. Weitere aktuelle Centralis-Projekte konnten ebenfalls bereits an Limehome, BobW und Stayery vermietet werden. Centralis beabsichtigt, parallel zu und symbiotisch mit den Betreibern einen flächendeckenden Rollout in Deutschland und perspektivisch pan-europäisch durchzuführen.

Centralis‘ Fokus liegt darauf, Projekte risikoreduziert umzusetzen, indem Mietverträge, Fixpreise zur schlüsselfertigen Übergabe durch den Generalunternehmer und Finanzierungen stets bereits vor Ankauf der jeweiligen Immobilie fixiert werden.

„Für die weitere Skalierung unseres Geschäfts und den Ausbau unserer führenden Marktposition als Pionier im stark wachsenden Segment Modern Hospitality / Serviced Apartments brauchen wir starke Partner. Mit unserem Netzwerk in die Bau- wie die Betreiberbranche können wir höchste institutionelle Standards sicherstellen“, kommentiert Lukas von Lüdinghausen, Co-CEO und Mitgründer von Centralis.

Belegschaft wächst parallel zur Pipeline – Centralis bezieht größeres Büro

Um mit dem stark anwachsenden Projektportfolio Schritt zu halten und gleichbleibend hohe Qualität und Geschwindigkeit in der Umsetzung garantieren zu können, baute Centralis parallel auch die eigene Belegschaft gezielt weiter aus. So stießen insbesondere Torsten Hönisch als neuer Head of Development (ehemals in selber Position bei Development Partner GmbH) und Dr. Jan van Uden als Director Strategy & Asset Management (ehemals Boston Consulting Group) zum Team. Im Zuge dieser personellen Verstärkung bezog das Unternehmen auch neue Büroflächen in der Düsseldorfer Elisabethstraße.