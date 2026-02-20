    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir-Aktie vor Comeback? Analyst sieht enormes Kurspotenzial

    Mizuho sieht im jüngsten Kursrutsch von Palantir eine Fehlbewertung und setzt auf eine kräftige Erholung dank boomender KI-Nachfrage.

    Die Investmentbank Mizuho hat die Aktie von Palantir Technologies überraschend von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Gregg Moskowitz hält den jüngsten Kursrückgang des Datenanalyse- und KI-Spezialisten für "nicht gerechtfertigt" – insbesondere vor dem Hintergrund der dynamisch wachsenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz.

    Mit einem Kursziel von 195 US-Dollar sieht Mizuho ein Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent. Das Upgrade kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie seit Jahresbeginn rund 25 Prozent verloren hat.

    Laut Daten von TipRanks liegt die Erfolgsquote von Gregg Moskowitz bei lediglich 48 Prozent, bei einer durchschnittlichen Rendite von 0,3 Prozent. Damit rangiert er in der unteren Hälfte der rund 12.000 erfassten Wall-Street-Analysten.

    Starkes Wachstum und steigende Margen

    Moskowitz lobt in seiner Analyse das außergewöhnliche Wachstumsprofil des Unternehmens. "Palantir ist eine Kategorie für sich", schreibt der Analyst. Palantir liefere ein Gesamtumsatzwachstum, eine Beschleunigung der Erlöse sowie Margenausweitungen in einer Größenordnung, "wie man sie in der Softwarebranche sonst nicht sieht".

    Zugleich räumt er ein, dass er in den vergangenen Monaten vor einer möglichen Neubewertung gewarnt habe. Die Aktie sei anfällig für eine abrupte Multiple-Kompression gewesen. Genau diese habe nun stattgefunden: Das erwartete Unternehmenswert-zu-Free-Cashflow-Verhältnis für 2026 sei in den ersten sechs Wochen des Jahres um 46 Prozent gefallen.

    Nach Ansicht von Mizuho ist diese "De-Rating"-Phase damit weitgehend abgeschlossen. Das Chance-Risiko-Profil erscheine nun wieder attraktiv.

    Kommerzielles US-Geschäft wächst dreistellig

    Besonders optimistisch zeigt sich der Analyst mit Blick auf das US-Kommerzgeschäft. Die Erlöse mit Unternehmenskunden in den Vereinigten Staaten stiegen im vergangenen Quartal um 137 Prozent im Jahresvergleich. Hintergrund sei die zunehmende Dringlichkeit vieler Unternehmen, interne Daten zu integrieren und KI-Plattformen breit auszurollen.

    Das Management habe für 2026 ein Wachstum von mindestens 115 Prozent in diesem Segment in Aussicht gestellt. Moskowitz hält zusätzliche positive Überraschungen für "sehr wahrscheinlich".

    Regierungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber

    Auch das traditionell starke Regierungsgeschäft entwickelt sich weiterhin robust. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Umsatzwachstum hier auf 66 Prozent im Jahresvergleich. Besonders hervor hob der Analyst die solide Entwicklung im internationalen Behördenkundengeschäft, angeführt vom Vereinigten Königreich.

    Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und einer konstant hohen Vergabedynamik rechnet Mizuho damit, dass Palantir das Wachstum im Regierungsgeschäft im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum bei über 40 Prozent pro Jahr halten kann.

    KI-Revolution als struktureller Rückenwind

    Ein zentrales Argument der Hochstufung ist die strategische Positionierung des Unternehmens im KI-Ökosystem. Moskowitz sieht Palantir als einen der wahrscheinlichsten Profiteure der fortschreitenden KI-Revolution.

    Die aktuelle Bewertungsanpassung hält er deshalb für "nicht nachvollziehbar", insbesondere da er keine Anzeichen dafür sieht, dass Palantir selbst durch KI-Technologien disruptiert werden könnte. Im Gegenteil: Das Unternehmen sei zunehmend gut positioniert, um von langfristigen Trends wie staatlicher Digitalisierung, industrieller Modernisierung und der breiten Implementierung von KI-Lösungen zu profitieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



