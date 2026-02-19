Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur - Kurs gibt nach

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 104,4 auf Tradegate (19. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 830,01 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +10,64 %/+22,09 % bedeutet.