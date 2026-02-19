Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur - Kurs gibt nach
BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Einzelhändler Walmart blickt verhalten auf die kommenden Wochen und Monate. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) bei 0,63 bis 0,65 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar. Für beide Zeiträume hatten Analysten im Schnitt mehr auf dem Zettel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) lag der Gewinn bei 2,64 Dollar je Aktie. Weiterhin verkündete Walmart ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie gab vorbörslich nach.
In den zwölf Monaten bis Ende Januar stieg der Umsatz des Konzerns um 4,7 Prozent auf 713,2 Milliarden Dollar (603,3 Mrd Euro). Der operative Gewinn verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 29,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 12,6 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar./lew/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 104,4 auf Tradegate (19. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 830,01 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +10,64 %/+22,09 % bedeutet.
