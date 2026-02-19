Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 19. Februar 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris Renewable Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt zu geben. Diese Ergebnismitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss und dem Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis, „MD&A“) des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

- Im Quartal zum 31. Dezember 2025 stieg die konsolidierte Energieproduktion im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1 %, während die konsolidierte Jahresenergieproduktion für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr 810.731 MWh betrug, gegenüber 764.756 MWh für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

- Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 einen Umsatz von 80,5 Millionen Dollar, verglichen mit 75,8 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf die Aufnahme des Windparks Punta Lima in das Portfolio des Unternehmens im März 2025 zurückzuführen.

- Das bereinigte EBITDA belief sich für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf 56,5 Millionen Dollar, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 55,0 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

- Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich auf 2,7 Millionen Dollar oder (0,13) Dollar pro Aktie – unverwässert für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, verglichen mit einem Nettogewinn von 3,0 Millionen Dollar oder 0,14 Dollar pro Aktie – unverwässert im Jahr 2024.

- Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 35,2 Millionen Dollar und schloss mit einer Cash-Position von 93,2 Millionen Dollar, einschließlich zweckgebundener Barmittel in Höhe von 4,6 Millionen Dollar.

- Im Januar 2025 tilgte das Unternehmen vier (4) seiner ausstehenden Kreditfazilitäten vorzeitig. Die vorzeitige Tilgung war Teil der Bedingungen und des Zwecks der am 3. Dezember 2024 begebenen Green Bonds und Teil der Strategie des Unternehmens zur Optimierung seiner Schulden, um die Kreditkosten zu senken.

- Am 3. März 2025 gab das Unternehmen den Abschluss einer Eigenkapitalbeteiligungsvereinbarung („ECCA“) in Bezug auf Punta Lima Wind Farm LLC („PLWF“ oder das „Projekt“) bekannt, eine Onshore-Windkraftanlage mit einer Nennleistung von 26,0 MW in der Gemeinde Naguabo, Puerto Rico. Das Projekt unterliegt einem Stromabnahmevertrag („PPA“) mit einer Laufzeit bis 2044 und einem aktuellen Vertragspreis von 149,14 Dollar pro MWh. Der PPA beinhaltet einen variablen Preisindexierungsmechanismus während der ersten 11 Jahre, danach wird der Preis auf 129,36 Dollar pro MWh neu festgesetzt und es kommt wieder zu jährlichen Erhöhungen. Die Transaktion wurde unter Verwendung einer Tax-Equity-Struktur abgeschlossen, bei der Polaris das Projekt betreibt, während die Santander Bank N.A. („Santander“) eine Tax-Equity-Beteiligung behält. Die Eigenkapitalbeteiligung im Rahmen der ECCA belief sich auf 20 Millionen Dollar.

- Am 11. August 2025 hat Polaris die Einreichung der Vereinbarung über das Standardangebot für Batterie-Energiespeichersysteme („BESS“) beim Energieministerium von Puerto Rico („PREB“) abgeschlossen. Am 30. September 2025 wies die PREB die Puerto Rico Electric Power Authority („PREPA“) an, die unterzeichnete Vereinbarung innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Genehmigung durch den Financial Oversight and Management Board („FOMB“) einzureichen. Seitdem steht Polaris weiterhin in engem Kontakt mit der PREPA und der PREB, um im Rahmen des laufenden behördlichen Prüfungsverfahrens auf Anfragen und Verfahrensanforderungen zu reagieren. Obwohl der Zeitpunkt der endgültigen Genehmigungen weiterhin von Regulierungsprozessen abhängt, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, bleibt das Management hinsichtlich des Projektfortschritts zuversichtlich. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen wird das BESS-Projekt voraussichtlich in die Bauphase übergehen, die derzeit auf etwa 12 Monate veranschlagt wird. Danach hätte Polaris Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen für die Bereitstellung von Energiespeicher-, Kapazitäts- und Netzunterstützungsdiensten.

- Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer vierteljährlichen Dividende. Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr hat das Unternehmen Dividenden in Höhe von 12,6 Millionen Dollar erklärt und ausgezahlt. Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von 0,15 Dollar pro ausstehender Stammaktie für den 27. Februar 2026 erklärt und wird diese an die am 17. Februar 2026 eingetragenen Aktionäre auszahlen.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum Jahresende zum (In Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024 Energieerzeugung Gesamtenergie (MWh) 197.208 195.797 810.731 764.756 Finanzdaten Gesamtumsatz $ 19.514 $ 18.779 $ 80.480 $ 75.773 Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ 5.821 $ (2.792 ) $ (2.746 $ 2.990 Bereinigtes EBITDA $ 13.225 $ 13.566 $ 56.517 $ 55.042 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 6.002 $ 9.079 $ 35.243 $ 35.054 pro Aktie Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn - bereinigt und verwässert $ 0,28 $ (0,13 ) $ (0,13 $ 0,14 Pro Stammaktie ausgeschüttete Dividenden $ 0,15 $ 0,15 $ 0,60 $ 0,60 Bereinigtes EBITDA - unverwässert $ 0,63 $ 0,64 $ 2,68 $ 2,60 Bilanz Per 31. Dezember 2025 Per 31. Dezember 2024 Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei verfügbar) $ 93.200 $ 217.882 Gesamtes Umlaufvermögen $ 103.258 $ 228.563 Gesamtvermögen $ 535.569 $ 662.105 Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 217.344 $ 328.349 Gesamtverbindlichkeiten $ 292.692 $ 402.579

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 betrug die Stromerzeugung 810.731 MWh gegenüber 764.756 MWh im Jahr 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf die höhere Produktion in Peru und Ecuador zurückzuführen, die durch günstige hydrologische Bedingungen und eine hohe Anlagenverfügbarkeit begünstigt wurde, sowie auf die zusätzliche Produktion der Windkraftanlage Punta Lima in Puerto Rico. Diese Steigerungen wurden teilweise durch eine geringere Produktion in Nicaragua aufgrund einer Normalisierung der Geothermieproduktion und einer geringeren realisierten Erzeugung in der Dominikanischen Republik ausgeglichen, was hauptsächlich auf höhere Einschränkungen zurückzuführen ist.

In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 war die konsolidierte Stromerzeugung trotz der Hinzufügung von PLWF ähnlich wie im gleichen Zeitraum 2024, was in erster Linie auf eine geringere Erzeugung in Nicaragua und eine verstärkte Drosselung in der Dominikanischen Republik zurückzuführen ist.

In Nicaragua war die Produktion im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 geringer, was in erster Linie auf die geringere Förderung aus zyklisch betriebenen Bohrungen sowie auf den natürlichen Rückgang des Dampfreservoirs/Dampffeldes zurückzuführen ist.

Die konsolidierte Produktion in Peru für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 entsprach dem Vergleichszeitraum 2024, da die Wasserverfügbarkeit sowohl in 8 de Agosto als auch in El Carmen höher war, was die geringeren hydrologischen Ressourcen in Canchayllo teilweise ausglich.

In Ecuador stieg die Produktion im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf günstige hydrologische Bedingungen und eine hohe Anlagenverfügbarkeit in San José de Minas zurückzuführen ist. Ähnlich wie in Peru ist die Stromerzeugung in Ecuador stark saisonabhängig, wobei die Produktion in der Regel während der Regenzeit, die in der Regel von Oktober/November bis Mai/Juni dauert, zunimmt.

In der Dominikanischen Republik ging die Produktion der Anlage Canoa 1 im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 zurück. Das 2024 abgeschlossene Repowering-Projekt hat zwar die Effizienz der Anlage verbessert, doch trotz ausreichender Einstrahlungswerte wurde die Stromerzeugung durch höhere Einschränkungen während des Quartals begrenzt.

In Panama lag die Produktion der Solarkraftwerke Vista Hermosa I und II leicht über dem Vergleichszeitraum 2024, was auf einen stabilen Betrieb und konstante Einstrahlungswerte während des Quartals zurückzuführen ist.

In Puerto Rico war die Produktion der Windkraftanlage Punta Lima eher bescheiden, was in erster Linie auf die geringere Verfügbarkeit von Windressourcen während des Quartals zurückzuführen war.

„Unsere Betriebsergebnisse für 2025 spiegeln die Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit unserer operativen Anlagen/Assets wider“, sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy. „Wir konnten im Vergleich zum Vorjahr eine höhere konsolidierte Produktion, einen höheren Umsatz und ein höheres EBITDA erzielen, unterstützt durch die starke Leistung in Peru und den Beitrag der Windkraftanlage Punta Lima nach deren Übernahme im März. Wir treiben unsere Projektentwicklungspipeline in zahlreichen Bereichen aktiv voran und freuen uns darauf, wichtige Initiativen voranzubringen und gleichzeitig eine disziplinierte Kapital- und Kostenallokation sowie die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten.“

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und eine Onshore-Windfarm (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Finanz- und andere Prognosen sowie Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Darüber hinaus sind Aussagen zu Schätzungen der förderbaren „Energieressourcen“ oder Energieerzeugungskapazitäten zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig, aber nicht immer, durch Begriffe wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „zielt ab“, „strebt an“, „wahrscheinlich“, „typischerweise“, „potenziell“, „Projekte“, „fortsetzen“, „Strategie“, „vorgeschlagen“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „werden“.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A gehören unter anderem: die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Steamfield zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, Expansionsmöglichkeiten in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und den Auslastungsgrad des Solarparks Canoa in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; zukünftige Dividenden; die erwartete jährliche Energieproduktion; die ausreichende Höhe der Cashflows aus dem operativen Geschäft; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis der Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; sowie den Verifizierungsprozess und den Zeitplan für den Verkauf von Emissionszertifikaten.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Versäumnis, durch Explorations- und Erschließungsprogramme wirtschaftlich abbaubare und nachhaltige Ressourcen zu entdecken und zu erschließen; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage potenzieller Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten erstellt wurden; Abweichungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Liegenschaften; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen zur Entwicklung, Produktion, Steuern und globalen Zöllen, Arbeitsstandards und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftigen Substanzen, Ressourcenausbeutung und anderen Themen; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien; zunehmender Wettbewerb in der Branche; Schwankungen des Marktpreises für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Möglichkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge zu beantragen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regionalen und internationalen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Entwicklung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern und globale Zölle, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der potenziellen Unfähigkeit der Endverbraucher ergeben können, die Immobilien des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzlage sowie ein erheblicher Rückgang der allgemeinen Wirtschaftslage; Unsicherheit hinsichtlich der politischen Stabilität in den Ländern und Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik, Ecuadors und Puerto Ricos, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, der Dominikanischen Republik, Ecuador und Puerto Rico. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die uns beeinflussen könnten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter: die historische Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens; die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Zeiträume; der Erfolg und die rechtzeitige Fertigstellung geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, lokale, staatliche und bundesstaatliche Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Stromabnahmeverträge zu günstigen Konditionen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Lieferungen; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für Bohrarbeiten einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Netto-Stromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethode und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der Menge potenziell förderbarer Energie verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder regulatorische Hindernisse für die Exploration und Erschließung von geothermischen oder hydroelektrischen Ressourcen auf den Liegenschaften des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen auf den Liegenschaften des Unternehmens; die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und geothermometrischer Berechnungen; die Genauigkeit der Schätzungen der Investitionsausgaben; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com verfügbar.

Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und gelten daher nicht als GAAP-konforme Kennzahlen. Bei Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen oder -Begriffen werden Definitionen angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Finanzdaten in diesem Dokument und im Konzernabschluss des Unternehmens gemäß IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“) und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um Nicht-GAAP-Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zum den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn (Verlust) oder anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden. Vielmehr werden diese Kennzahlen als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy bereitgestellt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Anleger für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Festlegung der Komponenten der Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen durch das Management wird regelmäßig gemäß den Richtlinien des Unternehmens überprüft und kann durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Stakeholder und neue geltende Vorschriften beeinflusst. Gegebenenfalls werden Änderungen der Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewendet.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen im MD&A des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

