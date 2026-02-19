    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarvana Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Carvana Registered (A)

    Carvana Registered (A) Aktie hebt ab - +14,13 % - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die Carvana Registered (A) Aktie, bisher, um +14,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carvana Registered (A) Aktie.

    Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

    Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

    Carvana Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carvana Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +14,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carvana Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -17,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 278,03, mit einem Plus von +14,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Carvana Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,09 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -16,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carvana Registered (A) um -29,56 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

    Carvana Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,13 %
    1 Monat -32,34 %
    3 Monate -6,09 %
    1 Jahr -6,10 %

    Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

    Es gibt 141 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,63 Mrd.EUR € wert.

    Trotz Rekordumsatz wird diese Autoaktie brutal zerlegt


    Carvana hat Umsatz und Absatz deutlich gesteigert. Sinkende Margen und ein enttäuschendes EBITDA lassen die Aktie jedoch zweistellig einbrechen.

    Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carvana Registered (A)

    -9,45 %
    -15,64 %
    -31,12 %
    -5,70 %
    -6,81 %
    +2.264,79 %
    +6,31 %
    +3.386,88 %
    ISIN:US1468691027WKN:A2DPW1



