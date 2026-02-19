Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.02. - E-Stoxx 50 schwach -0,69 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.056,43 PKT und verliert bisher -0,67 %.
Top-Werte: Scout24 +1,90 %, Rheinmetall +1,28 %, Bayer +1,21 %
Flop-Werte: Airbus -6,39 %, RWE -1,92 %, BMW -1,84 %
Der MDAX steht bei 31.568,97 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Knorr-Bremse +3,24 %, DWS Group +2,86 %, Aroundtown +2,52 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,72 %, freenet -4,87 %, KRONES -4,29 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.711,30 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Ottobock +3,75 %, Nemetschek +1,25 %, Evotec +1,07 %
Flop-Werte: freenet -4,87 %, SMA Solar Technology -3,40 %, Nordex -2,08 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 6.052,45 PKT und fällt um -0,69 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +2,72 %, Wolters Kluwer +1,46 %, TotalEnergies +1,43 %
Flop-Werte: Airbus -6,39 %, Enel -4,71 %, Iberdrola -2,89 %
Der ATX bewegt sich bei 5.797,73 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: STRABAG +1,85 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,38 %, BAWAG Group +0,70 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,50 %, PORR -2,15 %, Verbund Akt.(A) -1,21 %
Der SMI steht bei 13.804,09 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Nestle +1,38 %, Kuehne + Nagel International +1,09 %, Lonza Group +0,58 %
Flop-Werte: UBS Group -1,43 %, CIE Financiere Richemont -1,18 %, Holcim -1,01 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:24) bei 8.362,34 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: ORANGE +3,74 %, Carrefour +2,03 %, Pernod Ricard +1,69 %
Flop-Werte: Airbus -6,39 %, Renault -3,31 %, Kering -2,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.157,63 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +0,50 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,33 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,03 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,78 %, SKF (B) -1,27 %, Assa Abloy Registered (B) -1,06 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:24) bei 5.680,00 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,43 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,12 %
Flop-Werte: Public Power -4,31 %, Jumbo -2,77 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,27 %
