Trump verschärft Konflikt: Brent Öl steigt rasant – droht nun Ölpreis-Explosion?

US-Präsident Trump baut derzeit gegen den Iran eine gewaltige Drohkulisse auf. Selbst über mögliche militärische Aktionen, die unmittelbar bevorstehen könnten, wird spekuliert. Der Aufmarsch der US-Amerikaner in der Region steht offenkundig unmittelbar vor dem Abschluss. Bricht dann der Sturm los? Russland hat als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen bereits vorsorglich mit Konsequenzen gedroht, sollten die USA den Iran tatsächlich attackieren. Das Ganze könnte sich zu einem Flächenbrand ausweiten. Der Iran hat bereits in der Vergangenheit darauf verwiesen, dass einige US-Stützpunkte in der Region liegen und der Iran den Konflikt so in andere Länder tragen könnte.

Das Risiko eines Flächenbrands ist für den Fall der militärischen Eskalation nicht von der Hand zu weisen. Die USA unterhalten in der Region zahlreiche Stützpunkte und Militärbasen. Eskalationspotenzial ist somit vorhanden. Nicht nur der Iran selbst spielt als wichtiges OPEC-Mitglied eine zentrale Rolle für den Ölmarkt. In der Region befinden sich weitere eminent wichtige Ölproduzenten. Gleichzeitig liegt mit der Straße von Hormus die wichtigste Transportroute für Ölexporte aus der Region in unmittelbarer Reichweite des Irans. Die Nerven liegen blank – Anleger und Investoren flüchten sich in sichere Häfen. Während die Preise für Gold und Silber wieder steigen, leiden die Aktienindizes; nicht zuletzt der Dax.

Die Ölpreise könnten jetzt explodieren

Abgesehen von den geopolitischen Risiken und der damit verbundenen Explosionsgefahr für die Ölpreise zeigten sich Brent Öl und WTI Öl zuletzt in robuster Verfassung. So stützten unter anderem die überraschend starken Daten zur Entwicklung der US-Industrieproduktion im Januar die Preise. Die Sorgen vor einer Überversorgung des Öl-Marktes, die so lange das Handelsgeschehen bei Brent Öl und WTI Öl bestimmten, treten so langsam in den Hintergrund und weichen der Erwartung hinsichtlich einer deutlichen Belebung der Nachfrage. Die Daten zur US-Industrieproduktion stützen nicht nur die Ölpreise. So forciert auch der Kupferpreis derzeit seine Trendwende und unterstreicht seine Rallye-Ambitionen.

Fazit – Brent Öl bricht aus und könnte nun auf 80 US-Dollar explodieren

Der dominierende Preistreiber für Brent Öl ist aktuell die Geopolitik. Fundamentale Faktoren – obgleich sich diese zuletzt aufhellten – spielen derzeit keine große Rolle. In einer ersten Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Iran-Konflikt brach Brent Öl über die 70 US-Dollar aus. Und nun wird es aus charttechnischer Sicht hochgradig spannend. Bereits in der letzten Kommentierung zu Brent Öl wurde eine spektakuläre Keil-Formation thematisiert, die nun im Begriff ist, über die Oberseite aufgelöst zu werden. Das lässt einen knackigen Preisanstieg auf zunächst 80 US-Dollar erwarten; womöglich geht’s auch darüber.

Der aktuelle Anstieg der Ölpreise treibt auch die Aktienkurse der Ölkonzerne an. Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, BP und Shell & Co. treten aus dem gewaltigen Schatten von Barrick Mining, Newmont oder aber Pan American Silver. Im Rohstoffsektor bahnt sich eine Rotation an.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

