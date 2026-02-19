    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan American Energy AktievorwärtsNachrichten zu Pan American Energy
    Pan American Energy mobilisiert Feldteams für das Projekt Tharsis

    Pan American schreitet voran in Richtung Beginn der Winterbohrungen in Tharsis

     

    19. Februar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierung für das Winterbohrprogramm des Unternehmens auf dem Projekt Tharsis (das „Projekt”) in den Nordwest-Territorien, Kanada, im Gange ist. Die Vorbereitungsarbeiten umfassen den Transport von Personal und Ausrüstung zum Standort, die Einrichtung der Logistik vor Ort und der Camp-Services sowie die Vorbereitung der Bohrarbeiten und der damit verbundenen technischen Arbeiten. Die Bohrungen sollen nach Abschluss der Standortvorbereitungen und der endgültigen Betriebsbereitschaft beginnen.

     

    „Die Mobilisierung ist ein wichtiger Meilenstein für das Tharsis-Projekt und bringt uns dem Beginn der Bohrungen einen Schritt näher“, sagte Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy. „Da nun der Zugang und die Logistik gesichert sind, sind wir in der Lage, das Programm effizient durchzuführen und den nächsten Schritt zur Weiterentwicklung des Projekts in Tharsis zu unternehmen.“

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

     

    Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

     

    Über Pan American Energy Corp.

     

    Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

     

    Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

