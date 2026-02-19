Trident Resources wird in den TSX Venture 50 Liste des Jahres 2026 der Top-Performer aufgenommen

Vancouver, BC, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK ) (OTCQB: TRDTF ) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange („TSXV“) als Top-50-Unternehmen 2026 ausgezeichnet wurde. Grund für die Aufnahme von Trident in die TSX Venture 50-Liste des Jahres 2026 war ein Anstieg des Aktienkurses um 302 % und eine Steigerung der Marktkapitalisierung um 1.238 % gegenüber dem Vorjahr.

Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der am besten performenden an der TSXV notierten Unternehmen und basiert auf drei gleichgewichteten Kriterien: Wachstum der Marktkapitalisierung, Kursentwicklung der Aktie und Handelswert. Im Ranking werden die 50 Top-Unternehmen unter mehr als 1.600 TSXV-Emittenten hervorgehoben.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, erklärt: „Es ist für uns eine große Ehre, in die TSX Venture 50-Liste des Jahres 2026 aufgenommen zu werden. 2025 war für das Unternehmen ein Jahr des Wandels, das von Explorationserfolgen und umfangreichen Bohrungen in unserem Projekt Contact Lake im Goldgürtel La Ronge geprägt war. Mit dieser Anerkennung wird das Engagement, das fachliche Knowhow sowie die große Einsatzbereitschaft unseres gesamten Teams gewürdigt. Trident ist in einer hervorragenden Ausgangslage, um seine Explorationsinitiativen weiter forcieren und seinen Aktionären langfristig eine hohe Wertschöpfung bieten zu können.“

Vor dem Hintergrund der laufenden Arbeiten zum Aufbau eines Portfolios von Goldprojekten in der kanadischen Provinz Saskatchewan – allen voran das hochgradige Goldprojekt Contact Lake, das zu den Vorzeigeprojekten zählt und im Mittelpunkt der Umsetzung der aktuellen Explorations- und Wachstumsstrategie des Unternehmens steht – möchte die Unternehmensführung den Aktionären, Partnern und Stakeholdern großen Dank für ihre anhaltende Unterstützung aussprechen.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.