    Ehrung von Nelson Mandelas Vermächtnis der finanziellen Stärkung und Inklusion

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datavault AI und Mitglieder der Familie Nelson Mandela, Re Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., geben die Gründung von Mandela Digital Ventures bekannt, um digitale Vermögensprodukte zu entwickeln, die dem Vermächtnis von Nelson Mandela entsprechen

     

    PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 19. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), und Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., eine in Wyoming ansässige Organisation, die sich der Fortführung von Nelson Mandelas Vision von Gleichheit und Menschenwürde verschrieben hat, gaben heute die Gründung eines strategischen Joint Ventures bekannt: Mandela Digital Ventures zur Entwicklung und Einführung einer neuen Reihe von Produkten für digitale Vermögenswerte.

     

    Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Blockchain-basierte Finanzinstrumente und Vermögenswerte geschaffen, die darauf abzielen, die finanzielle Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen weltweit voranzutreiben. Diese Produkte spiegeln direkt die bleibenden Werte von Nelson Mandela wider: Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Bildung und wirtschaftliche Chancen für alle. Ein Teil der Erlöse aus dieser Initiative wird für wohltätige Zwecke verwendet, die von den Werten Nelson Mandelas inspiriert sind.

     

    „Nelson Mandela hat der Welt gelehrt, dass wahre Freiheit auch wirtschaftliche Würde und die Chance für jeden Menschen auf Aufstieg beinhaltet“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI Inc. „Durch die Kombination unserer patentierten Web3-Datenplattformen, Supercomputing-Infrastruktur und KI-gesteuerten Tokenisierungsfunktionen mit der Verwaltung des Erbes von Madiba durch Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. entwickeln wir praktische, zugängliche digitale Tools, die seine Vision in die Tat umsetzen und Einzelpersonen und Gemeinschaften durch sichere, transparente Finanzinnovationen stärken.“

     

    Ihre Königliche Hoheit Zaziwe Dlamini Manaway, Direktorin von Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., fügte hinzu: „Mandela Digital Ventures verkörpert den Geist von Ubuntu – ‚Ich bin, weil wir sind‘. Im digitalen Zeitalter ist finanzielle Inklusion eine Fortsetzung des langen Weges in die Freiheit. Gemeinsam mit Datavault AI werden wir Produkte entwickeln, die Madibas lebenslanges Engagement würdigen, Menschen aus der Armut zu befreien und jeder Stimme die gleiche Chance zu geben, gehört zu werden.“

