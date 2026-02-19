Kein Hoffnungsschimmer für die türkische Lira

Zwar ist es der Zentralbank des Landes (TCMB) gelungen, die Inflation von astronomischen Werten über 40 Prozent zu Beginn des Vorjahres auf rund 30,65 Prozent im Januar 2026 zu drücken, doch diese Erfolgsserie ist jetzt ins Stocken geraten. Die Zentralbank musste ihre Prognose für das Jahresende 2026 bereits nach oben korrigieren – auf eine Spanne von 15 Prozent bis 21 Prozent. Marktteilnehmer sind noch skeptischer: Laut der monatlichen Umfrage der TCMB rechnen Experten Ende 2026 immer noch mit einer Inflation von über 24 Prozent. Bei der Umfrage im Januar hatten sie 23 Prozent erwartet.

Die türkische Lira befindet sich in einem permanenten Abwärtsmodus. In Relation zum US-Dollar ist die Währung am Donnerstag auf ein weiteres Allzeittief von 43,774 Lira gefallen und hat damit seit Jahresbeginn 1,8 Prozent eingebüßt, nachdem sie 2025 bereits 18 Prozent verloren hatte. Über die vergangenen fünf Jahre summiert sich der Verlust sogar auf 84 Prozent. In etwa der gleichen Größenordnung sind auch die Wertverluste zum Euro . Dahinter steckt ein gefährlicher Mix aus tiefsitzendem Misstrauen und harten makroökonomischen Fakten.

Besonders die Preise für Lebensmittel und Energie treiben den Index immer wieder nach oben. Allein im Januar sorgte ein monatlicher Preisschub von fast 5 Prozent für Ernüchterung. Hinzu kommt die Anhebung des Mindestlohns um 27 Prozent, die zwar sozialpolitisch notwendig war, den Preisdruck aber laut ING-Schätzungen um bis zu 3,2 Prozentpunkte zusätzlich befeuern könnte. Analysten der Commerzbank warnen, dass die Währung ihr Kursziel von 44,00 zum US-Dollar schneller erreichen könnte als befürchtet. Weit ist der Weg nicht mehr.

Inmitten dieser Instabilität setzt Zentralbankchef Fatih Karahan seinen Lockerungskurs fort. Seit letztem Sommer wurde der Leitzins in fünf Schritten um massive 900 Basispunkte gesenkt. Zuletzt im Januar auf 37 Prozent. Zwar signalisiert die Bank, dass man bei "signifikanten Abweichungen" bereit sei, die Zügel wieder anzuziehen, doch Analysten lesen zwischen den Zeilen: Weitere Senkungen sind wahrscheinlich. Kritiker werfen der Zentralbank vor, die Leitzinsen zu früh und zu stark gesenkt zu haben. Solange die Inflation nicht nachhaltig sinkt, entwertet jede Zinssenkung die Lira weiter, da Anleger kaum noch eine Prämie für das Halten der Währung erhalten.

Im Hintergrund gibt es zudem einen Streit zwischen der türkischen Aufsichtsbehörde BDDK und den Banken des Landes um schnelles Geld. Die Behörde will verhindern, dass sich die Institute im Ausland (vor allem in London) billig Geld leihen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Das Problem: Die Banken nutzen spezielle Rechentricks (sogenannte "synthetische Swaps"), um die strengen Regeln in der Türkei zu umgehen.

So kommen sie für etwa 30 Prozent Zinsen an Lira-Finanzierungen, während sie bei der Zentralbank eigentlich 37 Prozent zahlen müssten. Das ist für den Staat gefährlich, weil es seine gesamte Finanzstrategie schwächt. Diese Umgehungsgeschäfte untergraben nicht nur die Geldpolitik, sondern blähen auch riskante "Carry Trades" auf.

Die jüngsten Leistungsbilanzdaten waren enttäuschend. Die Türkei kauft aktuell viel mehr im Ausland ein (z. B. Energie, Maschinen, Rohstoffe), als sie durch Verkäufe (Exporte oder Tourismus) einnimmt. Um diese Rechnungen im Ausland zu bezahlen, muss die Türkei ständig Lira in US-Dollar oder Euro umtauschen. Das hat zur Folge, dass es ein Überangebot an Lira auf dem Markt gibt. Und wie bei allem, wovon es zu viel gibt, sinkt der Preis – also der Wert der Währung.

Ohne eine fundamentale Kehrtwende in der Geldpolitik und eine echte Stabilisierung der Reserven bleibt die Lira ein Spielball der Spekulanten. Für die Menschen in der Türkei bedeutet dies: Das Leben wird teurer, und die Ersparnisse schmelzen weiter dahin. Ein Ende des freien Falls ist derzeit nicht in Sicht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion