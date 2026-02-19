    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Trotz Krebs-Streit

    Trump macht Glyphosat zum nationalen Sicherheits-Thema: Bayer soll liefern

    Während Bayer seit Jahren mit Klagen rund um seinen Unkrautvernichter kämpft, erklärt US-Präsident Trump die Versorgung mit Glyphosat jetzt zum zentralen Teil der Sicherheit des Landes.

    Trotz Krebs-Streit - Trump macht Glyphosat zum nationalen Sicherheits-Thema: Bayer soll liefern
    US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, das die heimische Versorgung mit zwei wichtigen Chemikalien sichern soll, die sowohl für die militärische Produktion als auch für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind: Phosphor und Glyphosat. Damit beruft sich die Regierung auf den "Defense Production Act". 

    Mit Trumps neuer Verordnung wird Glyphosat-Hersteller und Bayer-Tochter Monsanto dazu verpflichtet, die Herstellung und Versorgung mit dem Herbizid in den USA sicherzustellen. Trump hatte das Produkt, insbesondere die von Bayer produzierte Roundup-Formel, als essenziell für die landwirtschaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit der Vereinigten Staaten bezeichnet. Bayer sieht die Entscheidung als Bestätigung für die Dringlichkeit, die US-Landwirte weiterhin mit wichtigen Pflanzenschutzmitteln zu versorgen.

    Trotz jahrelanger rechtlicher Auseinandersetzungen rund um die Krebsgefahr durch Glyphosat ist Bayer entschlossen, den US-Markt weiterhin zu beliefern. Die US-Umweltschutzbehörde hält Roundup für unbedenklich, doch viele Schadenersatzprozesse der vergangenen Jahre haben versucht, das Gegenteil zu beweisen.

    Vor einigen Monaten hatte das Unternehmen angekündigt, die US-Produktion des Herbizids einstellen zu müssen, falls keine rechtlichen Änderungen vorgenommen werden, um den langwierigen Klagen wegen Produkthaftung zu begegnen. In dieser Woche konnte Bayer einen Vergleich von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar verkünden, um möglicherweise Tausende von Klagen beizulegen.

    Bayer hofft nun auf eine Entscheidung des US Supreme Court, der sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit staatliche Gesetze die Bundesvorgaben zu Glyphosat beeinflussen dürfen. Unterstützt wurde Bayer in dieser Frage von der Regierung der damaligen Trump-Administration, die eine bundesweite Regelung als vorrangig gegenüber staatlichen Gesetzen erachtet.

    Die Bayer-Aktie reagierte am Donnerstag kaum auf Trumps Vorstoß und notiert nahezu unverändert bei knapp unter 46 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 45,77EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trotz Krebs-Streit Trump macht Glyphosat zum nationalen Sicherheits-Thema: Bayer soll liefern Während Bayer seit Jahren mit Klagen rund um seinen Unkrautvernichter kämpft, erklärt US-Präsident Trump die Versorgung mit Glyphosat jetzt zum zentralen Teil der Sicherheit des Landes.
