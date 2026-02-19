USA: Taschen leer? Amerikas Wirtschaft auf neuen Wegen

Verglichen mit dem Unternehmensgewinnen, erscheint der Anstieg der Reallöhne mager.

Das sieht erstmal gut aus: Das Bruttoinlandsprodukt der USA steigt, die Arbeitslosenquote ist niedrig. Aber: Seit dem Jahr 2000 sind die US-Reallöhne gerade einmal um etwa 12 bis 15 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum haben sich die Unternehmensgewinne nach Steuern mehr als verfünffacht.

Denn die Gewinne der Unternehmen sind im gleichen Zeitraum beinahe um das 27-fache gewachsen wie die Kaufkraft der Arbeiternehmer.

Und: Laut aktuellen Daten der University of Michigan stieg das Verbrauchervertrauen im Februar 2026 zwar leicht an, liegt aber immer noch über 40 Prozent unter dem Niveau von 2020. Das ist einigermaßen niedrig.

Ingo Kolf (links) und Krischan Orth Der amerikanische Traum, wie er ursprünglich gedacht war, scheint immer mehr unerreichbar zu werden. In dieser Episode von "Börse Baby!" analysieren wir, warum steigende Unternehmensgewinne nicht in den Taschen der US-Arbeiter landen und was das für die Zukunft des Landes und die globale Wirtschaft bedeutet.

Ist der American-Dram tot? Das diskutieren wir in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

