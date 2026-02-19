TEMSA erzielt Rekordumsatz und höchsten Absatz aller Zeiten in wichtigen europäischen Märkten

ADANA, Türkei̇, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TEMSA erzielte 2025 sein bislang bestes Finanz- und Betriebsergebnis, erzielte einen Rekordumsatz und baute gleichzeitig seine Präsenz in Europa deutlich aus.

Mit einem Umsatz von 554 Millionen US-Dollar nähert sich TEMSA seinem Umsatzziel von 1 Milliarde US-Dollar stetig an, während es seine Präsenz in Europa ausbaut.

Trotz eines schwierigen Umfelds für die globale Nutzfahrzeugindustrie steigerte das Unternehmen seinen Umsatz in Fremdwährung gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 554 Millionen US-Dollar – den höchsten Stand in seiner Geschichte. Auch der internationale Umsatz stieg um 7 % und übertraf 316 Millionen US-Dollar.

Evren Güzel, CEO von TEMSA, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „In einem Jahr, das von wirtschaftlicher Volatilität und Marktdruck geprägt war, zeigt unsere Fähigkeit, den Markt zu übertreffen, die Stärke unseres Unternehmens und die Klarheit unserer langfristigen Strategie. Wir haben operative Exzellenz mit diszipliniertem Finanzmanagement kombiniert und damit zum fünften Mal in Folge einen positiven freien Cashflow erzielt."

Rekordleistung in ganz Europa

Europa bleibt der Kern der Wachstumsstrategie von TEMSA. 2025 erzielte das Unternehmen in mehreren Schlüsselmärkten, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Belgien und Griechenland, seine bisher höchsten Jahresumsätze.

TEMSA baute seine Präsenz in Märkten mit Rechtsverkehr deutlich aus und steigerte die Auslieferungen um 60 % gegenüber dem Vorjahr. In Großbritannien und Irland erreichte der Fahrzeugbestand des Unternehmens 673 Einheiten und erreichte damit einen Marktanteil von etwa 15 % im Reisebus-Segment.

Das Unternehmen schloss außerdem die bislang größte Einzelauslieferung seines elektrischen Überlandbusses LD SB E mit einem Auftrag über 10 Einheiten in Portugal ab. In Litauen wurden kürzlich 15 Fahrzeuge des Typs MD9 Electricity ausgeliefert, die in das öffentliche Verkehrsnetz des Landes aufgenommen werden sollen, wodurch das Elektrofahrzeugportfolio von TEMSA auf dem gesamten Kontinent weiter gestärkt wird.

Zusätzlich zum Wachstum in etablierten Märkten trat TEMSA 2025 in sechs neue europäische Länder ein: Finnland, Norwegen, Polen, Kroatien, Malta und Albanien – und verstärkte damit seine expandierende regionale Präsenz.

Eines der breitesten emissionsfreien Portfolios der Branche

Mit 11 emissionsfreien Modellen in den Segmenten Stadt-, Überland- und Reisebusse positioniert sich TEMSA weiterhin als einer der umfassendsten Anbieter von Elektromobilität in der Branche.

Gestützt auf fast zwei Jahrzehnte Forschungs- und Entwicklungserfahrung im Bereich Elektrifizierung und eine eigene Batteriepack-Montageanlage entwirft und entwickelt das Unternehmen seine eigenen Batteriemanagementsysteme und elektronischen Steuereinheiten. Diese vertikale Integration unterstützt schnellere Innovationszyklen und maßgeschneiderte Lösungen für Betreiber in verschiedenen Märkten.

„Unser Ziel ist es, die bevorzugte Mobilitätsmarke mit einer starken globalen Präsenz und einem Umsatzziel von 1 Milliarde US-Dollar zu werden", fügte Güzel hinzu. „Wir bauen diese Vision auf unserer Führungsposition in Schwerpunktsegmenten, unserer Differenzierung in Nischenmärkten, unseren Ökosystempartnerschaften im Bereich der städtischen Mobilität und unserem Ziel auf, ein Kompetenzzentrum für Elektrifizierung und zukünftige Mobilitätslösungen zu werden."

Elektrifizierung über Busse hinaus

TEMSA betrachtet die Elektrifizierung als eine umfassendere Transformation des gesamten Mobilitätsökosystems. Das Unternehmen nutzt seine Batterietechnologien und technischen Fähigkeiten, um Energiespeicher- und Elektrifizierungslösungen für maritime und andere Mobilitätsanwendungen zu entwickeln und damit sein technologisches Know-how über den Straßenverkehr hinaus zu erweitern.

