    China auf der Überholspur

    Chinesische Roboter erobern die Bühne: KI-Show setzt neue Maßstäbe

    China hat mit humanoiden Robotern bei der Frühlingsgala beeindruckt und setzt auf Open-Source-KI. Was bedeutet das für die Zukunft von KI und Robotik und für den globalen Wettbewerb?

    Foto: Imaginechina - Sipa USA

    China hat bei seiner diesjährigen Frühlingsfest-Gala einen bemerkenswerten Schritt in der Robotik und Künstlichen Intelligenz (KI) gemacht. Die Veranstaltung, die von Millionen chinesischer Familien traditionell zum Beginn des Mondneujahrs verfolgt wird, zeigte humanoide Roboter, die statt menschlicher Tänzer auftraten.

    Chinesische Unternehmen wie Unitree, Galbot und Noetix stellten ihre neuesten humanoiden Roboter vor, die beeindruckende Bewegungen wie Saltos, Marschieren und sogar choreografierte Tanzbewegungen zeigten.

    Die Performance unterstrich Pekings Ambitionen, in der humanoiden Robotik und der Fertigungstechnologie führend zu werden. Die KI-Plattformen, die in der Gala präsentiert wurden, sind ein Teil einer größeren Entwicklung in China, das sich zunehmend auf fortschrittliche Technologie konzentriert, um mit den USA und anderen Ländern zu konkurrieren. In diesem Kontext bereiten Unternehmen wie AgiBot und Unitree Börsengänge vor, um von dieser Nachfrage zu profitieren.

    Während China in der Robotik vorn bleibt, hat das Land auch in der KI-Entwicklung einen bedeutenden Sprung gemacht. Im Gegensatz zu den eher geschlossenen, API-zentrierten Modellen von OpenAI und Anthropic setzen viele chinesische Unternehmen auf offene Modelle. Diese Strategie hat dazu beigetragen, dass chinesische KI-Modelle, wie Qwen von Alibaba, inzwischen die meist heruntergeladene Modellreihe auf Hugging Face sind und die Llama-Modelle von Meta überholt haben.

    Diese Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf die Debatte um Exportkontrollen für fortschrittliche Chips. Trotz des begrenzten Zugangs zu modernsten GPUs haben chinesische Unternehmen Wege gefunden, mit weniger Ressourcen viel zu erreichen und die Aufmerksamkeit internationaler Entwickler zu gewinnen. Diese schnelle Anpassungsfähigkeit zeigt, wie China seine KI-Ambitionen mit Open-Space-Modellen und einer breiten Verfügbarkeit von KI-Tools vorantreibt.

    Die Fortschritte chinesischer Technologieunternehmen in KI und Robotik sind "bemerkenswert", wie Sam Altman von OpenAI gegenüber CNBC erklärte. China ist zunehmend ein Konkurrent im Rennen um die Entwicklung einer Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (AGI), die menschenähnliche kognitive Fähigkeiten erreichen könnte.

    Altman betonte, dass chinesische Unternehmen in vielen Bereichen fast gleichauf mit den USA liegen, in anderen jedoch noch hinterherhinken. Angesichts dieser Entwicklungen stellt Altman fest, dass US-Unternehmen sich Sorgen machen sollten, dass ihre chinesischen Wettbewerber mit Subventionen und staatlicher Unterstützung im KI-Wettlauf vorankommen könnten.

    Inmitten dieser globalen Wettbewerbssituation hat OpenAI, das Unternehmen hinter dem erfolgreichen Chatbot ChatGPT, neue Einnahmequellen ins Auge gefasst, um seine Investoren zufrieden zu stellen.

    Altman gab an, dass OpenAI eine Finanzierungsrunde von 100 Milliarden US-Dollar anstrebe und dabei auch Werbung als Möglichkeit zur Monetarisierung prüfe. "Wir müssen noch etwas daran arbeiten, um das genaue Werbeformat zu finden, das am besten funktioniert", sagte Altman. Geplant ist, Werbung zunächst in den USA zu testen und später auf andere Märkte auszudehnen. Trotz dieser finanziellen Überlegungen betonte Altman, dass OpenAI weiterhin auf schnelles Wachstum setze.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
