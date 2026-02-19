    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Konzerne erhöhen Dividenden trotz Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank: Dax+MDax zahlen 63,7 Mrd € (+5%) ges.
    • Dax 55 Mrd €, MDax 8,7 Mrd €; stagniert weiter
    • Auto ca.14 Mrd; Allianz 6,6 Mrd Spitzenzahler.
    Mehr für Aktionäre - Konzerne erhöhen Dividenden trotz Krise
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktionäre können sich bei der anstehenden Hauptversammlungssaison über steigende Dividenden freuen. Die DZ Bank schätzt, dass die 90 Konzerne aus dem Leitindex Dax und dem Mittelwerte-Index MDax rund 63,7 Milliarden Euro für das vergangene Geschäftsjahr ausschütten - trotz der Wirtschaftskrise in Deutschland. Das wären etwa fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

    Auf die Schwergewichte im Dax entfällt der DZ-Bank-Studie zufolge allein eine geschätzte Dividendensumme von 55 Milliarden Euro, deutlich mehr als im Vorjahr. Im MDax sollen die Gewinnausschüttungen dagegen bei 8,7 Milliarden Euro stagnieren.

    Allianz vor Telekom und Siemens

    Am meisten Dividenden zahlt demnach die deutsche Autoindustrie, "trotz der Querelen rund um die Zollpolitik und entgegen der Stimmungslage", so die DZ Bank. Die Branche schütte mit geschätzt gut 14 Milliarden Euro fast ein Viertel der Gesamtsumme aus. Ihr Anteil lag im Vorjahr allerdings noch bei knapp 30 Prozent. Es folgten Industrieunternehmen und Versicherungen.

    Dividendenkönig bleibt die Allianz, die allein rund 6,6 Milliarden Euro ausschütten dürfte, gefolgt von der Deutschen Telekom und Siemens. Auf den weiteren Plätzen stehen Mercedes , SAP und der Rückversicherer Munich Re .

    Dividenden bei Aktionären begehrt

    Mit Dividenden lassen börsennotierte Konzerne Aktionäre am Geschäftserfolg teilhaben. Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise, doch gerade die Dax-Konzerne machen weite Teile ihres Umsatzes im Ausland. In Deutschland werden Dividenden üblicherweise einmal jährlich nach der Hauptversammlung im Frühjahr gezahlt. Viele Anleger legen Wert auf die Gewinnausschüttungen als Zusatzeinkommen. Studien zeigen, dass Dividenden langfristig einen großen Teil zur Gesamtrendite von Aktien beitragen./als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 373,4 auf Tradegate (19. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 209,95 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +28,61 %/+51,99 % bedeutet.




    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
