    Tata Communications präsentiert neue, mutige Identität der Unternehmensmarke

    ‚Together, limitless'

    Tata Communications präsentiert neue, mutige Identität der Unternehmensmarke - ‚Together, limitless'
    Die neue Identität ist bewusst zweckorientiert – sie vereint Mitarbeitererfahrung, Kundenbindung und Geschäftsstrategie unter einem einzigen, einheitlichen Narrativ

    MUMBAI, Indien, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, der 300 der Fortune-500-Unternehmen betreut, hat heute unter dem Motto „Together, limitless" (Gemeinsam, grenzenlos) eine neue Markenidentität und globale Positionierung vorgestellt und damit einen weiteren Meilenstein in seiner 24-jährigen Unternehmensgeschichte gesetzt. Dies ist ein strategischer Meilenstein, der darauf abzielt, die differenzierte Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die langfristige Dynamik zu unterstreichen und die Führungsposition des Unternehmens im neuen Zeitalter der Intelligenz zu festigen.

    „Together, limitless" drückt die Überzeugung des Unternehmens aus, dass der größte Fortschritt erzielt wird, wenn Fachwissen, Plattformen und Partnerschaften zusammenkommen, um Ergebnisse zu erzielen, die über traditionelle Grenzen hinausgehen.

    „Unsere Kunden vertrauen uns aufgrund unseres fundierten Fachwissens und des Engagements, mit dem unsere Mitarbeiter jeden Tag ihre Arbeit verrichten", sagte A.S. Lakshminarayanan, MD & CEO von Tata Communications. „Diese Leidenschaft definiert, wer wir sind. Heute entwickeln wir uns zu einem stärker integrierten, zukunftsfähigen Unternehmen. „Together, limitless" spiegelt dieses neue Tata Communications wider – gegründet auf Vertrauen, angetrieben von Transformation und fokussiert darauf, unseren Kunden zu ermöglichen, mehr als je zuvor zu erreichen."

    Die neue Positionierung kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen ihre Arbeitsweise in zunehmend komplexen, hypervernetzten Ökosystemen grundlegend umgestalten und gleichzeitig steigende Erwartungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit, Sicherheit und Verantwortlichkeit erfüllen müssen. Für Tata Communications spiegelt dies seine eigene Transformation wider: Ausbau der globalen Präsenz, vertiefte Kundenpartnerschaften und eine stärkere Fokussierung auf langfristige Wertschöpfung.

    „Im Laufe der Jahre ist unsere Relevanz für Kunden parallel zu ihren Ambitionen gewachsen", sagte Lakshminarayanan. „Wir sind nun in eine neue Phase der Transformation eingetreten – die Stärkung unserer Fähigkeiten in den Bereichen Produkte, Vertrieb und Marketing sowie Betrieb. Unsere Digital Fabric hilft Unternehmen dabei, Komplexität zu vereinfachen und Innovationen zu beschleunigen. Unser neues Markenversprechen spiegelt unseren Ehrgeiz wider, eine größere Rolle auf dem Wachstumspfad unserer Kunden zu spielen."

