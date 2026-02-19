73 0 Kommentare TEMSA erzielt Rekordumsatz und höchsten Absatz in Europa

TEMSA setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Auslandsgeschäft und ein rasant wachsendes E‑Portfolio treiben den Weg zum Elektrifizierungs‑Kompetenzzentrum.

TEMSA erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 554 Mio. USD (plus 10 % in Fremdwährung); der internationale Umsatz stieg um 7 % auf über 316 Mio. USD.

Das Unternehmen erzielte zum fünften Mal in Folge positiven freien Cashflow durch operative Exzellenz und diszipliniertes Finanzmanagement.

In mehreren europäischen Schlüssel­nationen (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Belgien, Griechenland) wurden die bislang höchsten Jahresumsätze erzielt; Auslieferungen in Rechtsverkehrsmärkten stiegen um 60 %.

In Großbritannien und Irland hat TEMSA einen Bestand von 673 Einheiten und erreicht damit rund 15 % Marktanteil im Reisebus‑Segment; außerdem erfolgte die bislang größte Einzelauslieferung des elektrischen Überlandbusses LD SB E (10 Einheiten nach Portugal) und die Lieferung von 15 MD9 Electricity nach Litauen.

TEMSA trat 2025 in sechs neue europäische Länder ein: Finnland, Norwegen, Polen, Kroatien, Malta und Albanien, und stärkte damit seine regionale Präsenz.

Das Unternehmen bietet eines der breitesten emissionsfreien Portfolios der Branche (11 emissionsfreie Modelle), betreibt eigene Batteriepack‑Montage sowie Entwicklung von BMS und Steuergeräten und treibt Elektrifizierungs‑Lösungen über Busse hinaus (z. B. Energiespeicher, maritime Anwendungen) mit dem Ziel, ein Kompetenzzentrum für Elektrifizierung und 1 Mrd. USD Umsatz zu werden.





