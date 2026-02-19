Rolltreppen-Ausfall am Hauptbahnhof und Südkreuz wohl länger

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausfall von mehr als 50 Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Südkreuz wird wohl länger dauern. Grund für den Stillstand ist ein Defekt an einem bestimmten Anlagentyp, wie die Chefin der Personenbahnhöfe bei der Bahn, Katja Hüske, sagte. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben. Mitarbeiter der Bahn und des Herstellers seien dabei, die Ursachen zu ergründen.

Wie lange die Rolltreppen stillstehen, ist unklar. Die Bahn will sich bis Freitagabend ein Lagebild verschaffen und erst dann einen konkreten Zeitplan vorstellen. Betroffen sind 42 von 54 Anlagen am Berliner Hauptbahnhof sowie zehn am Bahnhof Südkreuz.