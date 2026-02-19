Knorr-Bremse Aktie klettert nach oben - +5,17 % - 19.02.2026

Mit einer Performance von +5,17 % konnte die Knorr-Bremse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Knorr-Bremse Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 111,95€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Knorr-Bremse Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +37,61 %.

Allein seit letzter Woche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um +5,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Knorr-Bremse eine positive Entwicklung von +17,56 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

Knorr-Bremse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,31 % 1 Monat +12,09 % 3 Monate +37,61 % 1 Jahr +37,61 %

Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,89 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Vortag mit einem vorläufigen Befreiungsschlag bis auf über 25.300 Punkte im Dax sind die Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger geworden. Anschlusskäufe gab es erst einmal keine, womöglich auch wegen einer steigenden Gefahr …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Knorr-Bremse schloss das Geschäftsjahr 2025 auf einem soliden Niveau ab, wobei die Ergebnisse weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen standen. Das BOOST-Programm zeigt eindeutig Wirkung und unterstützt die Margenausweitung sowie die Rekord-Cashgenerierung.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alstom, Hitachi Seisakusho und Co.

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,75 %. Hitachi Seisakusho notiert im Plus, mit +1,84 %. Pirelli & C.SPA notiert im Plus, mit +0,54 %. Siemens verliert -1,49 %

Knorr-Bremse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.