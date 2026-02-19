    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    Knorr-Bremse Aktie klettert nach oben - +5,17 % - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die Knorr-Bremse Aktie, bisher, um +5,17 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Knorr-Bremse Aktie.

    Foto: Knorr-Bremse AG

    Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

    Knorr-Bremse Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Mit einer Performance von +5,17 % konnte die Knorr-Bremse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Knorr-Bremse Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 111,95. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Knorr-Bremse Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +37,61 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um +5,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Knorr-Bremse eine positive Entwicklung von +17,56 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

    Knorr-Bremse Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,31 %
    1 Monat +12,09 %
    3 Monate +37,61 %
    1 Jahr +37,61 %

    Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,89 Mrd.EUR € wert.

    Risikoscheu steigt - 25.000 Punkte im Dax wieder in Gefahr


    Nach dem starken Vortag mit einem vorläufigen Befreiungsschlag bis auf über 25.300 Punkte im Dax sind die Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger geworden. Anschlusskäufe gab es erst einmal keine, womöglich auch wegen einer steigenden Gefahr …

    Börsen Update Europa - 19.02. - E-Stoxx 50 schwach -0,69 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Knorr - Bremse AG: Prelims Q4 2025: Solides Finale; gemischter Markt - VERKAUFEN


    Knorr-Bremse schloss das Geschäftsjahr 2025 auf einem soliden Niveau ab, wobei die Ergebnisse weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen standen. Das BOOST-Programm zeigt eindeutig Wirkung und unterstützt die Margenausweitung sowie die Rekord-Cashgenerierung.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alstom, Hitachi Seisakusho und Co.

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,75 %. Hitachi Seisakusho notiert im Plus, mit +1,84 %. Pirelli & C.SPA notiert im Plus, mit +0,54 %. Siemens verliert -1,49 %

    Knorr-Bremse Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Knorr-Bremse

    +4,60 %
    +5,15 %
    +13,85 %
    +35,92 %
    +38,35 %
    +69,22 %
    +0,93 %
    +32,30 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100



