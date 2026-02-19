    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft sieht 2029 den Quanten-Durchbruch – was das für Rechenzentren heißt

    Quantencomputer rücken schneller in den Markt als gedacht. Microsoft erwartet 2029 kommerziellen Nutzen – mit Folgen für Rechenzentren und Sicherheit.

    Foto: Marijan Murat - dpa

    Quantencomputer stehen nach Jahrzehnten im Labor offenbar kurz vor dem kommerziellen Einsatz. Was lange als Zukunftsvision galt, könnte noch vor Ende des Jahrzehnts in Rechenzentren Realität werden. Das berichten mehrere Experten gegenüber CNBC.

    Microsoft sieht kommerziellen Nutzen ab 2029

    Microsoft treibt die Entwicklung massiv voran. Zulfi Alam, Corporate Vice President Quantum, zeigt sich ungewöhnlich konkret. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahrzehnts über Maschinen in Rechenzentren verfügen werden, die einen kommerziellen Wert haben", sagte er zu CNBC. Im vergangenen Jahr habe er das noch nicht so klar formulieren können. Nun gelte: "Bis 2029 werden Sie über Maschinen verfügen, die einen kommerziellen Wert haben, das heißt sie werden Berechnungen durchführen, die klassische Maschinen nicht leisten können."

    Quantencomputer arbeiten mit sogenannten Qubits. Sie können Zustände gleichzeitig annehmen und damit Berechnungen in drastisch verkürzter Zeit lösen. Microsoft stellte im vergangenen Jahr den Chip "Majorana" vor und investiert wie andere Hyperscaler massiv. Auch Google und Amazon bauen ihre Aktivitäten aus.

    Milliardeninvestitionen und ehrgeizige Zeitpläne

    Regierungen erhöhen ebenfalls den Einsatz. China führt laut dem Thinktank European Centre for International Political Economy mit öffentlichen Investitionen von knapp 18 Milliarden US-Dollar. Die Europäische Union folgt.

    Analysten sehen die breite Einführung zwischen 2028 und 2032. Madeleine Jenkins von der UBS berichtet: "Viele Unternehmen sagen mir, dass 2027 ein wichtiges Jahr für die Quantenphysik sein wird, was die Roadmap und die erzielten Erfolge angeht." In einer Studie schreibt die UBS, die Branche stehe kurz davor, eine Maschine zu bauen, die ein Problem in 200 Sekunden löst, für das ein klassischer Supercomputer 10.000 Jahre bräuchte.

    Weniger Energie, neue Infrastruktur

    Für Rechenzentren könnte das gravierende Folgen haben. Jenkins betont, Quantencomputer benötigten nur einen Bruchteil der Energie klassischer Anlagen. "Das Wichtigste ist Zeit", sagte sie. Wer tausende Stunden Rechenzeit durch Sekunden oder Minuten ersetze, senke automatisch den Energiebedarf.

    Alam verweist ebenfalls auf Effizienzvorteile. Der neue Chip zeige enorme Leistung "und es läuft nicht besonders heiß. Es läuft kalt." Dennoch werden Quantenrechner klassische Systeme nicht verdrängen. Ellie Brown von S&P Global Market Intelligence sagt: "Es wird kein vollständiger Ersatz sein." Quantenmaschinen seien "ein hybrides Werkzeug", so Alam. Sie bräuchten Hochleistungsrechner in direkter Nähe.

    Sicherheit als größtes Risiko

    Mit den Chancen wachsen die Risiken. Laut der UBS könnten leistungsfähige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsmethoden brechen. Unternehmen müssten daher in quantensichere Kryptografie investieren – und zwar in den kommenden Jahren.

    Trotz wachsender Übernahmen, etwa durch IonQ, warnt Alam vor überzogenem Optimismus. Der Weg werde viel "Blut, Schweiß und Tränen" kosten. Viele technische Herausforderungen müssten gleichzeitig gelöst werden, damit "die wahre Magie" entsteht.

    Fest steht: Der Wettlauf hat begonnen. Und Rechenzentren stehen im Zentrum dieser nächsten technologischen Welle.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
