    Das steckt dahinter

    Trotz verheerenden Naturkatastrophen: Dieser Versicherer meldet Rekordgewinne!

    Zurich erzielt im Jahr 2025 Rekordüberschüsse und übertrifft damit die Erwartungen – trotz hoher Katastrophenschäden und teurer Waldbrände: Darum kann der Versicherer glänzen.

    Der Versicherer Zurich hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. Konzernchef Mario Greco nannte die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren als Grund. Der Betriebsgewinn des Konzerns wuchs im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar (7,5 Milliarden Euro). Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar zu, wie der Konzern bekanntgab.   

    Beide Werte erreichten Rekordhöhen. Zudem übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Außerdem sollen die Aktionäre eine Dividende von 30 Franken je Aktie erhalten, zwei Franken mehr als ein Jahr zuvor. Greco sagte: "Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen." Im abgelaufenen Jahr schnitt Zurich im Schaden- und Unfallgeschäft besser ab als im Vorjahr und konnte den Schaden-Kosten-Satz um 1,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent senken.

    Das teuerste Katastrophenereignis waren 2025 die Waldbrände in Kalifornien, die zu Jahresbeginn weite Teile von Los Angeles verwüstetet hatten. Nach Schätzungen aus der Branche mussten Versicherer dafür insgesamt 40 Milliarden US-Dollar an Schäden schultern. Zurich ist in den USA stark vertreten und hatte für sich ursprünglich eine Belastung von 200 Millionen Dollar veranschlagt. Fianzchefin Claudia Cordioli sagte dazu: "Diese Belastung konnten wir auf 150 Millionen senken."

    Zu keinen größeren Belastungen dürften bei Zurich laut Cordioli die jüngsten Winterstürme in den USA mit der folgenden Kältewelle geführt haben. Was die Sturmereignisse und Überschwemmungen vom Januar und Februar in Portugal, Frankreich oder Italien betrifft, sei es indes noch zu früh, um Angaben zu machen. Derzeit arbeitet Zurich an der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley . Anfang Februar legten die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhielten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Das jüngste Gebot bewerte den Spezialversicherer mit rund acht Milliarden britischen Pfund (9,2 Milliarden Euro).

    Die Aktie ist Donnerstag (15:25 Uhr MEZ) 1,16 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 614,30 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


