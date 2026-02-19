    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief
    Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragsbücher stützen Hochtief; Umsatz↑ stark
    • Positioniert für KI/Digitalisierung; Rechenzentren
    • Ergebnis +26% auf €789M, Div. €6,60, AKT>400€!
    ESSEN (dpa-AFX) - Gut gefüllte Auftragsbücher haben den Baukonzern Hochtief weiter Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse legten im Gesamtjahr 2025 zu. "Wir profitieren von unserer langjährigen, lokalen Präsenz in unseren Kerninfrastrukturmärkten in Nordamerika, Australien und Europa", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag laut dem Geschäftsbericht. Im laufenden Jahr will der Konzern beim Gewinn noch eine Schippe drauflegen.

    Unternehmenschef Juan Santamaría Cases sieht sein Unternehmen vor allem in Wachstumsbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Tech-Sektor gut positioniert. In diesen Bereichen steige die Nachfrage nach moderner Infrastruktur immer stärker. Tech-Konzerne stecken wegen wachsender Datenmengen und des KI-Trends viel Geld in den Ausbau von Rechenleistung.

    2025 legte der um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis im Jahresvergleich um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro zu, wie der MDax-Konzern in Essen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Dividende soll auf 6,60 Euro steigen, nach 5,23 Euro je Aktie im Vorjahr. Davon profitiert auch der spanische Baukonzern ACS , dem gut drei Viertel der Anteile gehören. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief mit einem bereinigten Nettogewinn zwischen 0,95 und 1,025 Milliarden Euro. Analysten gehen vom unteren Ende der Spanne aus.

    Der Umsatz kletterte 2025 um fast 15 Prozent auf gut 38,2 Milliarden Euro. Dazu trugen vor allem gute Geschäfte der Auslandstöchter bei. Der Auftragseingang stieg um mehr als ein Viertel auf knapp 52,6 Milliarden Euro.

    Das Papier des mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehörenden Baukonzerns knackt seit dem Sommer 2025 ein Rekordhoch nach dem anderen. Vor allem größere Aufträge im Bereich Rechenzentren haben dem Anteilsschein Auftrieb gegeben. Am Mittwoch hatte sich die Aktie auf mehr als 400 Euro verteuert./mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 388 auf Tradegate (19. Februar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,80 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 371,00EUR was eine Bandbreite von -59,21 %/-7,16 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
