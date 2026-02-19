MWB senkt Krones auf 'Hold' nach Zahlen - Aber Lob für Barmittel

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,28 % und einem Kurs von 134,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -6,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,50 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +10,18 %/+32,22 % bedeutet.