    ANALYSE-FLASH

    MWB senkt Krones auf 'Hold' nach Zahlen - Aber Lob für Barmittel

    • MWB senkt Krones-Kursziel auf 150 Euro - Hold.
    • Umsatz normalisiert; Wachstum von FX gebremst.
    • Margen begrenzt; Kosten, Konkurrenz; 550 Mio€.
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Krones nach Jahreszahlen von 160 auf 150 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Maschinenbauer habe solide abgeschnitten, wobei die erwartungsgemäße Umsatzdynamik eine Normalisierung zeige, schrieb Thomas Wissler am Donnerstag. Das Wachstum sei von negativen Währungseffekten zunichtegemacht worden, und die Auftragsdynamik habe ihren Höhepunkt wohl hinter sich. Angesichts von Kostendruck und Konkurrenz erscheine zudem das künftige Margenpotenzial begrenzt. Allerdings sitze Krones auf einem hohen Nettobarmittelbestand von 550 Millionen Euro./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,28 % und einem Kurs von 134,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -6,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +10,18 %/+32,22 % bedeutet.


