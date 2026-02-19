Vale Base Metals sichert die Zukunft der Mine in Manitoba mit einem neuen Konsortium, das bis zu 200 Millionen US-Dollar in den Thompson Nickel Belt investiert

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion") und Canada Growth Fund Inc. ("CGF") werden zusammen mit Vale Base Metals ein neues Unternehmen gründen, um in den Thompson-Minenkomplex zu investieren. Exiro, Orion und CGF werden 81,1 % des neuen Unternehmens besitzen, während VBM eine Minderheitsbeteiligung von 18,9 % halten wird.

TORONTO, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") gab heute bekannt, dass es sich mit drei Unternehmen zusammenschließt, um ein neues Eigentümerkonsortium zu bilden, das bis zu 200 Millionen US-Dollar (280 Millionen C$) investieren wird, um die Zukunft des Nickelbergbaus und der Arbeitsplätze in Thompson, Manitoba, zu sichern.

Das neue Unternehmen wird den Namen Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel") tragen.

VBM hat auch einen Abnahmevertrag für das in der Thompson-Mühle produzierte Nickelkonzentrat unterzeichnet, um seine strategische Position als Kanadas führender Nickelproduzent zu erhalten.

Die Transaktion soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen. Wenn die Transaktion genehmigt wird, schließt sie die strategische Überprüfung ab, die VBM im Januar 2025 für den Betrieb von Thompson eingeleitet hat. In der Zwischenzeit wird VBM die tägliche Betriebsverantwortung für den Bergbaukomplex behalten, bis die Transaktion abgeschlossen ist.

Das Konsortium ist sich des Wertes stabiler Arbeitsplätze in der Region bewusst und ist davon überzeugt, dass diese Transaktion und Investition die beste Gelegenheit für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Zukunft des neuen Unternehmens und der von ihm abhängigen Mitarbeiter und der Gemeinde bietet. Exiro Nickel verpflichtet sich, den Betrieb in Thompson sicher, verantwortungsbewusst und nachhaltig zu führen, in die Zukunft zu investieren und gleichzeitig alle bestehenden Vereinbarungen mit den lokalen Interessengruppen und den indigenen Gemeinden einzuhalten.

Der Thompson-Minenkomplex umfasst zwei in Betrieb befindliche Untertageminen, eine angrenzende Mühle und bedeutende Explorationsmöglichkeiten auf dem 135 km langen Thompson-Nickel-Gürtel, einer Lagerstätte mit bedeutenden Ressourcen und einer reichen Bergbaugeschichte seit 1956. Im Jahr 2025 produzierte Thompson 12,0 Tausend Tonnen VBM-Fertignickel - ein Anstieg von 21,2 % gegenüber den 9,9 Tausend Tonnen aus dem Jahr 2024.