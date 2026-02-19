UNTERNEHMEN vom 19.02.2026 - 15.15 Uhr

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will 2026 so viele Jets an Kunden übergeben wie nie zuvor. Allerdings kämpft der Dax-Konzern weiterhin mit schleppenden Triebwerkslieferungen des US-Herstellers Pratt & Whitney. Die Produktionspläne für die meistgefragte Modellfamilie A320neo verschieben sich daher noch weiter in die Zukunft. Airbus-Chef Guillaume Faury gab dem Triebwerkshersteller ausdrücklich die Schuld an der weiteren Verzögerung. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ZÜRICH - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut nach einem Gewinnrückgang sein Geschäft um. Künftig wollen sich die Schweizer auf ihre stärksten Marken konzentrieren, die in den vier Kernbereichen Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks zusammengefasst werden. Die bisherigen Bereiche Ernährung und Gesundheit werden künftig zu einer Einheit, wie der Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Einsparungen erzielen. Vor Journalisten kündigte er auch höhere Markeninvestitionen und leistungsorientierte Anreize für die Belegschaft an.

ROUNDUP/Investitionen und Konkurrenz: Renault erwartet niedrigere Gewinnmargen

PARIS - Zunehmende Konkurrenz in Europa, die Expansion etwa nach Lateinamerika und Asien sowie der Anlauf neuer Elektromodelle dürften 2026 auf die Profitabilität von Renault drücken. Gegensteuern will Unternehmenslenker Francois Provost mit weiteren Kostensenkungen. 2025 bescherte die bilanzielle Neuordnung der Nissan-Beteiligung dem Konzern derweil rote Zahlen. An der Pariser Börse verlor die Aktie am Donnerstagvormittag gut drei Prozent, nachdem sie noch mit einem Kursplus gestartet war.

ROUNDUP: Premium-Tickets beflügeln Gewinn von Air France-KLM - Kurssprung

PARIS - Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten haben der Fluggesellschaft Air France-KLM im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Der Überschuss lag mit fast 1,6 Milliarden Euro rund fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Für 2026 plant Konzernchef Ben Smith einen weiteren Geschäftsausbau. Zuletzt verkauften sich Premium-Tickets für die lukrativen Strecken zwischen Europa und Nordamerika besonders gut, und dies trotz der Spannungen in der Weltpolitik. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen



ESSEN - Gut gefüllte Auftragsbücher haben den Baukonzern Hochtief weiter Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse legten im Gesamtjahr 2025 zu. "Wir profitieren von unserer langjährigen, lokalen Präsenz in unseren Kerninfrastrukturmärkten in Nordamerika, Australien und Europa", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag laut dem Geschäftsbericht. Im laufenden Jahr will der Konzern beim Gewinn noch eine Schippe drauflegen.

ROUNDUP: Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon

ZÜRICH - Der Versicherer Zurich hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Ein Grund dafür war die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren. Konzernchef Mario Greco erklärte dies am Donnerstag mit der Vorsicht des Konzerns beim Abschluss entsprechender Versicherungsverträge: "Das zahlt sich aus."

ROUNDUP: Rio Tinto macht 2025 deutlich weniger Gewinn - Eisenerzpreise belasten

LONDON - Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt sorgte dafür, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt. Bessere Geschäfte mit Kupfer und Aluminium konnten dies nicht ausgleichen. An der Börse kam dies nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel am Donnerstag rund 3,5 Prozent.

Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur - Kurs gibt nach

BENTONVILLE - Der US-Einzelhändler Walmart blickt verhalten auf die kommenden Wochen und Monate. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) bei 0,63 bis 0,65 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar. Für beide Zeiträume hatten Analysten im Schnitt mehr auf dem Zettel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) lag der Gewinn bei 2,64 Dollar je Aktie. Weiterhin verkündete Walmart ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie gab vorbörslich nach.

ROUNDUP: Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren

MÜNCHEN - Trotz eines leichten Umsatzrückgangs hat der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse 2025 dank Einsparungen mehr verdient. Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella aber wieder mit Wachstum. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Maschinenbauer Krones sieht weiter Investitionsbereitschaft der Kunden

NEUTRAUBLING - Der Maschinenbauer Krones hat im vergangenen Jahr Umsatz und Profitabilität verbessert. Dabei profitierte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen von robusten Zuwächsen im Schlussquartal. Für das neue Jahr hat sich das Management eine weitere Verbesserung vorgenommen. Das Unternehmen sei dabei "realistisch optimistisch". Krones bezeichnet seine Märkte als grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust.

ROUNDUP: Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen - Markt von Prognose enttäuscht

FRANKFURT - Der Onlinebroker Flatexdegiro peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter Wachstum an und will mehr vom Gewinn ausschütten. Jedoch blieb der Konzern mit seinem Ausblick für 2026 hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

^

Weitere Meldungen



-Mehr für Aktionäre: Konzerne erhöhen Dividenden trotz Krise -Jost Werke schlägt Erwartungen nach starkem Schlussspurt - Hyva-Übernahme hilft -ROUNDUP: Neuer Chef von DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen ab -Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern -ROUNDUP/Umstrittene Werbekampagne: Hat Lidl zu viel versprochen? -Verve Group landet 2025 knapp in der Gewinnzone

-Wasser mit Geschmack kurbelt Geschäft bei Gerolsteiner an -Epstein-Doku von 2020 in Netflix-Charts weit oben

-Daten von 1,2 Millionen Bankkunden in Frankreich ausgespäht -Ministerin: Öko-Energie-Erzeuger sollen mehr Verantwortung übernehmen -Reiche will Kriseninstrument für Gasversorgung einführen -Trump möchte Glyphosat-Produktion für US-Landwirte absichern -Deutlich weniger Schiffe nutzen Nord-Ostsee-Kanal

-Verteidigungsministerium: Keine konkreten Planungen für mehr F-35 -Stromerzeuger: Behörde sieht starke Zunahme von Marktmacht -BSI: Attacken wie bei der DB sollen oft Unsicherheit schüren -Frankreich mit Touristenrekord - 102 Millionen Gäste

-Britischer Investor übernimmt Putenfleischhersteller Heidemark - Jobs bleiben -ROUNDUP: TV-Sender Sport1 verliert Darts-WM an ProSiebenSat.1 -ROUNDUP: Zuckerberg gibt Mängel bei Alterskontrolle bei Instagram zu -ROUNDUP: Ermittlungen gegen Tesla-Werksleiter nach Strafanzeige -Deutsche HBO-Serienpremiere: Vom Bankazubi zum Bankräuber -Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab von Eisai und Biogen -Hamburger Hafen erzielt Umschlagplus

-Studie: Mehrheit der Verlage rechnet mit digital gedeckten Kosten -Deutsche Welle muss 21 Millionen Euro sparen

-OpenAI-Chef: KI braucht dringend Regulierung

-'Vorsichtsmaßnahme': Dortmunds Schlotterbeck pausiert weiter°

