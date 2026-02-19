Silberpreis schießt um +1,02 % hoch – jetzt 78,01 USD

+1,02 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,83 % 1 Monat -12,85 % 3 Monate +54,89 % 1 Jahr +139,44 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 78,01. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 21,5829USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,01USD ein Wert von 18.072,6USD geworden – ein Gewinn von +261,45 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt eine vorsichtig-optimistische Sicht: Nutzer sehen verstärkte Nachfrage durch Shanghai-Regeländerungen und strengere Hedging-Limits vor Lieferung, höhere physische Auslieferungen sowie ETF-Zuflüsse; First Majestic meldete bessere Zahlen. Einige erwarten kurzfristige Kursdrehung. Gesamt: fundamental bullisch, aber mit Unsicherheit. 14-Tage-Performance: nicht angegeben.