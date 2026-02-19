Silberpreis
Silberpreis schießt um +1,02 % hoch – jetzt 78,01 USD
Silber springt um +1,02 % nach oben auf 78,01 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,83 %
|1 Monat
|-12,85 %
|3 Monate
|+54,89 %
|1 Jahr
|+139,44 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 21,5829USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,01USD ein Wert von 18.072,6USD geworden – ein Gewinn von +261,45 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt eine vorsichtig-optimistische Sicht: Nutzer sehen verstärkte Nachfrage durch Shanghai-Regeländerungen und strengere Hedging-Limits vor Lieferung, höhere physische Auslieferungen sowie ETF-Zuflüsse; First Majestic meldete bessere Zahlen. Einige erwarten kurzfristige Kursdrehung. Gesamt: fundamental bullisch, aber mit Unsicherheit. 14-Tage-Performance: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|387,35EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,13EUR
|+0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|283,82EUR
|-0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|405,74EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,28EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|619,05EUR
|+1,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|405,84EUR
|+0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,18EUR
|+0,32 %
|Long
|1
|0,00
|136,10EUR
|+0,07 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,627EUR
|+2,68 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.