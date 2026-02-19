Shelly Group: Einladung zum Webcast am 24.2.2026 zu 12M 2025 Ergebnissen
Die Shelly Group SE lädt Investoren und Analysten ein, die Finanzentwicklung 2025 im Earnings Webcast/Call am 24. Februar 2026 aus erster Hand zu verfolgen.
- Einladung zum Earnings Webcast/Call der Shelly Group SE am 24. Februar 2026 um 09:00 MEZ (10:00 OEZ) für Investoren und Analysten.
- Veröffentlichung der ungeprüften Konzernergebnisse für 12M 2025 erfolgt am 23. Februar 2026 nach Handelsschluss.
- Präsentation der Ergebnisse durch die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch; Webcast/Call in englischer Sprache.
- Anmeldung zur Teilnahme erforderlich über die Registrierung „Shelly Group – Earnings Call 12M 2025“; Ansprechpartner Investor Relations: investors@shelly.com; PR-Kontakt: CROSS ALLIANCE (Sven Pauly, sp@crossalliance.de, Tel. +49 89 125 09 0331).
- Geschäftsprofil: Anbieter von IoT- und Smart‑Building‑Lösungen für DIY und Profis; Produkte für Fernsteuerung, Automatisierung und Energiemanagement plus Cloud-Anwendungen; Fertigung über Auftragshersteller; starke Präsenz in über 100 Ländern (u. a. Deutschland) mit Niederlassungen in DE, BG, SI, PL, USA und China.
- Börsen- und Identifikationsdaten: Ticker SLYG, ISIN BG1100003166, WKN A2DGX9; Handel im regulierten Markt Frankfurt (Prime Standard) und im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 23.02.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,91 % im
Minus.
-0,91 %
-1,94 %
+4,45 %
+19,45 %
+76,85 %
+70,57 %
