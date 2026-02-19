JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 200,6EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.



