Bill Ackman: 1.764.796.000 US-Dollar für eine Tech-Aktie
Buy the dip: Die Investmentfirma des US-Milliardärs Bill Ackman hat gerade mehr als 2,67 Millionen Aktien einer einzigen Aktie der Magnificent Seven erworben.
- Ackman kauft 2,67 Mio Meta-Aktien für $1,76Mrd
- Verkauf Chipotle; Reduktion Alphabet, Uber,RBI
- Pershing verwaltet ~15,5 Mrd$; Meta -10% stark
Aus dem jüngsten 13-F-Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) geht hervor, dass Pershing Square Capital Management im vierten Quartal 2025 Aktien von Meta Platforms im Wert von 1,76 Milliarden US-Dollar erworben hat.
Die Meta-Aktie, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, notiert bei rund 643 US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Unterdessen veräußerte Ackmans Firma im vierten Quartal 2025 ihre gesamte Beteiligung an Chipotle Mexican Grill, nachdem sie im dritten Quartal desselben Jahres 21.541.177 Aktien der Restaurantkette im Wert von rund 844.198.000 US-Dollar gemeldet hatte.
Das Unternehmen reduzierte außerdem zwischen dem dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres sein Engagement bei Alphabet, Uber und Restaurant Brands International.
Konkret reduzierte Pershing seine Beteiligung an Alphabet-Aktien der Klasse C um 160.160 Aktien auf insgesamt 6.163.871 Aktien im Wert von 1.934.222.000 US-Dollar und verringerte seine Beteiligung an Aktien der Klasse A um 4.165.676 Aktien auf insgesamt 678.297 Aktien im Wert von 212.306.000 US-Dollar.
Auch die Anteile von Fahrdienstleister Uber wurden um um 62.784 Aktien reduziert, wodurch sich der Gesamtbestand auf 30.207.734 Aktien im Wert von 2.468.273.000 US-Dollar verringerte.
Pershing reduzierte zudem die Aktien von Restaurant Brands International, dem Unternehmen hinter Burger King, um 48.723 Anteile, wodurch sich die Gesamtzahl der Aktien auf 22.866.773 mit einem Wert von 1.560.199.000 US-Dollar verringerte.
Pershing verwaltet ein Vermögen von insgesamt rund 15,5 Milliarden US-Dollar.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion