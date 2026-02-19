DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Der Fahrzeugvermieter kombiniere Premium-Positionierung, Kapazitätsdisziplin und Bilanzstärke mit strukturellem Wachstum in Europa und überdurchschnittlichen Zuwachsraten in Nordamerika, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche der im SDax notierten Aktie reflektiere zugleich vor allem die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit im US-Markt, nicht jedoch eine strukturelle Schwäche des Geschäftsmodells./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 66,40EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

