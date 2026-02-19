Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.02. - Dow Jones schwach -0,36 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.469,23 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Walmart +2,92 %, Verizon Communications +2,13 %, Procter & Gamble +2,13 %, Chevron Corporation +1,92 %, McDonald's +1,72 %
Flop-Werte: Salesforce -1,47 %, Boeing -1,13 %, Nike (B) -1,09 %, Goldman Sachs Group -0,99 %, IBM -0,95 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 24.803,72 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Walmart +2,92 %, Take-Two Interactive Software +2,39 %, T-Mobile US +2,29 %, Axon Enterprise +1,99 %, Diamondback Energy +1,84 %
Flop-Werte: Booking Holdings -6,78 %, Western Digital -4,36 %, Seagate Technology Holdings -3,90 %, Cadence Design Systems -2,60 %, Arm Holdings -2,59 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.864,91 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: Carvana Registered (A) +22,11 %, Deere +9,91 %, CF Industries Holdings +9,18 %, Omnicom Group +6,86 %, Super Micro Computer +5,17 %
Flop-Werte: EPAM Systems -19,22 %, Pool -12,40 %, Booking Holdings -6,78 %, Ares Management Registered (A) -5,93 %, Apollo Global Management -4,59 %
