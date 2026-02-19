ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für BMW auf 102 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert BMW auf 102€, Kaufen.
- Technologieoffen: Absatzplus durch E-Mobilität
- Neue Klasse + weniger Capex heben Ebit-Marge .
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 100 auf 102 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Autobauer in den kommenden Quartalen von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz - auch mit Blick auf das Thema E-Mobilität - profitieren könne, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" in Kombination mit sinkenden Investitionen sollte die Ebit-Marge des Segments Automobile schrittweise wieder in Richtung des strategischen Zielkorridors von 8 bis 10 Prozent führen. Mit Blick auf die Zollunsicherheiten sieht der Analyst BMW unter den deutschen Autobauern am besten aufgestellt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei zudem eine zusätzliche Kursstütze./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 89,90 auf Tradegate (19. Februar 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,61 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 50,54 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 93,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +2,85 %/+27,18 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 102 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Als Dienstwagen, von daher kann ich Dir leider dazu keine Antwort geben.
Mit Mitarbeiterrabatt oder als Dienstwagen? Falls erstes, wie viel Prozente gibst du beim Verkauf von (halb) Jahreswagen weiter? Ich kaufe als Privatperson immer junge Gebrauchte mit wenig Laufleistung. Halte die dann aber meist 10 Jahre. Früher kürzer, heute ehr länger. Von daher hatte ich noch nicht so viele Autos, in Summe unter 10 in 48 Jahren. Die ersten Autos waren älter und haben auch nicht so lange gehalten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-audi-ist-in-der-versenkung-verschwunden-01/100178713.html