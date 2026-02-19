    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Netanjahu

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahe Osten an Wegkreuzung; Achse geschwächt...
    • Radikale reorganisieren; Israel bleibt bereit.
    • Bei iranischem Angriff: unvorstellbare Antwort
    Netanjahu - Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Spannungen mit dem Iran hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt, der Nahe Osten befinde sich an einer Wegkreuzung. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zwei Jahren habe man die iranische Achse deutlich geschwächt, sagte Netanjahu in einer Ansprache vor Soldaten und Soldatinnen. Gleichzeitig sagte er: "Die radikalen Elemente weigern sich, aufzugeben. Sie organisieren sich neu, um uns erneut herauszufordern."

    Israel könne sich nicht auf bisherigen Erfolgen ausruhen, betonte der Regierungschef. Man sei bereit, "uns gegen jede Herausforderung zu verteidigen". Dabei arbeite Israel eng mit dem wichtigsten Bündnispartner zusammen, den USA. Er habe US-Präsident Donald Trump die aus Israels Sicht wichtigen Grundsätze bei Verhandlungen mit Teheran übermittelt.

    "Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet", sagte Netanjahu weiter mit Blick auf eine mögliche Eskalation in der Region. "Eines ist sicher: Wenn die Ajatollahs einen Fehler machen und uns angreifen, werden sie eine Reaktion erleben, die sie sich nie hätten vorstellen können."/le/DP/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Netanjahu Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Mit Blick auf die Spannungen mit dem Iran hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt, der Nahe Osten befinde sich an einer Wegkreuzung. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zwei Jahren habe man die iranische Achse deutlich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     