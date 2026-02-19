    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSterling Metals AktievorwärtsNachrichten zu Sterling Metals
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sterling Metals startet Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper in Ontario

    Sterling Metals startet Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper in Ontario
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    19. Februar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper („Soo Copper“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben. Das Projektgelände liegt eine Autostunde nördlich von Sault Ste. Marie, in der Nähe von Batchawana Bay in Ontario. Das Programm soll laut Plan ein Bohrvolumen von mindestens 20.000 Metern umfassen, wobei der auf den Winter entfallende Teil des Programms den Testbohrungen im Bereich größerer Zielzonen entlang des Streichens und unterhalb der Entdeckungszone MEPS gewidmet ist (Abbildungen 1 und 2).

     

    Der Fokus des Bohrprogramms 2026 ist in erster Linie darauf gerichtet, die Dimensionen der Entdeckungszone MEPS systematisch abzugrenzen und zusätzliche Ziele, die anhand von Kupferaufschlüssen an der Oberfläche sowie geophysikalischen Daten generiert wurden, entsprechend zu bewerten. Die Bohrungen haben zuletzt ergeben, dass zwischen Zonen mit geringen Widerstandswerten, vorteilhaften strukturellen Entwicklungszügen und Kupfererzvorkommen ein enger Zusammenhang besteht, was durch physikalische Gesteinseigenschaftstests an Bohrkernen weiter untermauert wurde. Das relative Ausmaß der Zone mit geringen Widerstandswerten, die mit der Entdeckung MEPS in Verbindung gebracht wird, und die Bereiche mit geringen Widerständen in Verbindung mit den Zielen für 2026 lassen darauf schließen, dass es sich im Vergleich zu dem im Jahr 2025 abgegrenzten Bereich um ein weitaus größeres System handeln könnte.

     

    Mathew Wilson, CEO und ein Direktor des Unternehmens, erklärt: „In unserem Team ist man sich weitgehend einig darüber, dass wir im letzten Jahr lediglich die Spitze des Eisbergs freigelegt haben. Die Erzgehalte, die Lithologie, die geophysikalischen Daten, unser 30 km langes Kupfersystem sowie die Verbindung zum Midcontinent Rift sprechen allesamt für das erhebliche potenzielle Ausmaß des Systems, mit dem wir es hier zu tun haben. Im Jahr 2026 werden wir uns in erster Linie um die Bewertung der Ausmaße dieses Systems kümmern, die möglichst rasch erfolgen soll. Der ganzjährige Zugang und die hervorragend ausgebaute Infrastruktur vor Ort werden uns dabei gute Dienste leisten. Selten waren Ort und Zeit so perfekt aufeinander abgestimmt, um hier eine möglicherweise ganz bemerkenswerte Kupferentdeckung verbuchen zu können. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sterling Metals startet Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper in Ontario 19. Februar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper („Soo Copper“ oder das „Projekt“) bekannt zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     