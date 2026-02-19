Sterling Metals startet Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper in Ontario

19. Februar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper („Soo Copper“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben. Das Projektgelände liegt eine Autostunde nördlich von Sault Ste. Marie, in der Nähe von Batchawana Bay in Ontario. Das Programm soll laut Plan ein Bohrvolumen von mindestens 20.000 Metern umfassen, wobei der auf den Winter entfallende Teil des Programms den Testbohrungen im Bereich größerer Zielzonen entlang des Streichens und unterhalb der Entdeckungszone MEPS gewidmet ist (Abbildungen 1 und 2).

Der Fokus des Bohrprogramms 2026 ist in erster Linie darauf gerichtet, die Dimensionen der Entdeckungszone MEPS systematisch abzugrenzen und zusätzliche Ziele, die anhand von Kupferaufschlüssen an der Oberfläche sowie geophysikalischen Daten generiert wurden, entsprechend zu bewerten. Die Bohrungen haben zuletzt ergeben, dass zwischen Zonen mit geringen Widerstandswerten, vorteilhaften strukturellen Entwicklungszügen und Kupfererzvorkommen ein enger Zusammenhang besteht, was durch physikalische Gesteinseigenschaftstests an Bohrkernen weiter untermauert wurde. Das relative Ausmaß der Zone mit geringen Widerstandswerten, die mit der Entdeckung MEPS in Verbindung gebracht wird, und die Bereiche mit geringen Widerständen in Verbindung mit den Zielen für 2026 lassen darauf schließen, dass es sich im Vergleich zu dem im Jahr 2025 abgegrenzten Bereich um ein weitaus größeres System handeln könnte.

Mathew Wilson, CEO und ein Direktor des Unternehmens, erklärt: „In unserem Team ist man sich weitgehend einig darüber, dass wir im letzten Jahr lediglich die Spitze des Eisbergs freigelegt haben. Die Erzgehalte, die Lithologie, die geophysikalischen Daten, unser 30 km langes Kupfersystem sowie die Verbindung zum Midcontinent Rift sprechen allesamt für das erhebliche potenzielle Ausmaß des Systems, mit dem wir es hier zu tun haben. Im Jahr 2026 werden wir uns in erster Linie um die Bewertung der Ausmaße dieses Systems kümmern, die möglichst rasch erfolgen soll. Der ganzjährige Zugang und die hervorragend ausgebaute Infrastruktur vor Ort werden uns dabei gute Dienste leisten. Selten waren Ort und Zeit so perfekt aufeinander abgestimmt, um hier eine möglicherweise ganz bemerkenswerte Kupferentdeckung verbuchen zu können. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet.“